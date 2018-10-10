انتشار نخستین شماره فصلنامه «گفتمان راهبردی فلسطین»

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دبیرخانه دائمی کفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه، فصلنامه «گفتمان راهبردی فلسطین» با مدیرمسئولی «حسین امیرعبداللهیان» به تازگی مجوز انتشار گرفته است.

شماره نخست این فصلنامه با گفتاری از «علی لاریجانی» رئیس مجلس، «اسماعیل هنیه» رئیس جنبش حماس و شماری از نویسندگان ایرانی و خارجی منتشر شده است.

فصلنامه «گفتمان راهبردی فلسطین» با موضوع فلسطین و قدس به پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی،‌ فرانسوی و عبری منتشر شده است.

در این شماره مطالبی با این عناوین منتشر شده است

«لابی آیپک؛ موثرترین لابی در سیاست خاورمیانه ای آمریکا» به قلم علیرضا کوهکن، استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

«دیپلماسی گفتمانی فلسطین و ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای» به قلم حسن بشیر، استاد دانشگاه امام صادق (ع).

«همه پرسی؛ حقیقت بین‌المللی برای واقعیت فلسطین» به قلم الهام شریفی جبلی، کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی.

«نهادهای حقوق بین‌الملل؛ کارآمدی؟» به قلم مشترک مسعود اخوان فرد، عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر و سید مهدی چهل‌تنی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل.

«انگاره‌های اعتقادی و دفاع از مقدسات اسلامی فلسطین» به قلم مهدی شکیبایی، کارشناس ارشد تاریخ ایران اسلامی و مدیرعامل خبرگزاری قدس.

«ارتش رایانه‌ای اسراییل از طریق "شبکه آبی" چگونه عمل می‌کند؟» به قلم سویکا کلاین (ترجمه از عبری به فارسی و... .

این فصلنامه در ابتدا به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص فلسطین پرداخته و سپس با سرمقاله‌ای آغاز می‌شود که به قلم علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به رشته تحریر درآمده است.

علاوه بر این اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز با ارسال یادداشتی اختصاصی به زبان عربی به آخرین تحولات فلسطین پرداخته و راهکارهایی را برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه کرده است.

مدیرمسئولی این فصلنامه جدید بر عهده حسین امیر عبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل و دبیرکل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین است و سردبیری آن را محمدحسین سلطانی فرد بر عهده دارد.

شماره نخست فصلنامه «گفتمان راهبردی فلسطین» در ۲۴۰ صفحه منتشر شده است.