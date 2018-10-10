آغاز پیش فروش بلیت های موزیکال «بینوایان» از ۲۱ مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت‌های نمایش موزیکال «بینوایان» از ساعت ۱۴ شنبه ۲۱ مهر در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت و پیش‌فروش خواهد شد. نمایش موزیکال «بینوایان» از ۲۰ آبان به کارگردانی حسین پارسایی و با حضور پارسا پیروزفر، نوید محمدزاده، سحر دولتشاهی، پریناز ایزدیار، هوتن شکیبا، اشکان خطیبی و امیرحسین فتحی به همراه ۳۰۰ بازیگر، خوانند و نوازنده در سالن رویال هالِ هتل اسپیناس روی صحنه می‌رود. بردیا کیارس رهبری ارکستر ۱۵۰ نفره این نمایش را برعهده دارد.

سیامک احصایی طراح صحنه، سارا اسکندری طراح چهره‌پردازی، شیما میرحمیدی طراح لباس، علی براتی طراح حرکت، بامداد افشار طراح صدا، مرتضی نجفی طراح نور، فراز اسکندری ویدئو دیزاینر، کوروش دالوند کامپیوتر گرافیک، هاسمیک کاراپتیان سرپرست بخش آوازی و سحر ستوده به عنوان مترجم و ترانه سرا دیگر عوامل این نمایش موزیکال هستند.

محمدصادق رنجکشان سرمایه‌گذار این پروژه است و میثم احمدی و محمد قدس تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارند.