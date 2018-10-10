به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی شهرستان دشتی با اشاره به نقش موثر شرکت های دانش بنیان اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان نقش موثری در اقتصاد مقاومتی دارند و دولت نیز نگاه مثبتی به حمایت از این شرکت ها دارد.

وی افزود: در دنیای امروز دانش و فناوری در توسعه کشورها نقش مهم و موثری دارد، در توسعه اقتصادی فقط حجم سرمایه و بازار مهم نیست بلکه دانش اثرگذار است.

نادری بر ضرورت تقویت شرکت های دانش بنیان در شهرستان تاکید کرد و ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان در جهت تقویت شرکت های دانش بنیان از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

فرماندار دشتی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ شرکت دانش بنیان در شهرستان مشغول به فعالیت هستند، گفت: این شرکت ها با کمترین اعتبار بیشترین شغل را ایجاد می کنند که می طلبد حمایت جدی از این شرکت صورت بگیرد.

وی همچنین از مرکز رشد و فناوری خواست با توجه به ظرفیت و قابلیت های خوب شرکت ها دانش بنیان در جهت معرفی آنها به ادارات شهرستان تلاش کنند.

نادری از پرداخت ۱۶۴ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی در شهرستان خبر داد و خاطر نشان کرد: نظارت بر طرح های اشتغالزا در دشتی افزایش می یابد.