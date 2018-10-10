ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای ویزای اربعین اختصاص یابد

حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نامه بیش از ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به منظور تأمین ارز رسمی ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای صدور ویزای زائران اربعین امسال خبر داد.

به گفته آزادیخواه، متن این نامه به شرح زیر است:

«ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر روحانی

سلام علیکم

با احترام و تسلیت ایام محرم حسینی و صفرالمظفر

با عنایت به استقبال پرشور و شعور ملت عزیز ایران اسلامی از مراسم باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی، مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به تأمین ارز رسمی ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای صدور ویزای زائرین و همچنین برای تأمین ارز مسافرتی، اقدام عاجل به عمل آید».