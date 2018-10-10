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۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۷

جمعی از نمایندگان مجلس از روحانی خواستار شدند؛

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای ویزای اربعین اختصاص یابد

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای ویزای اربعین اختصاص یابد

رئیس فراکسیون حج و زیارت مجلس شورای اسلامی از نامه جمعی از نمایندگان به رئیس‌جمهور به منظور تأمین ارز ترجیحی برای ویزای اربعین امسال خبر داد.

حجت الاسلام احد آزادیخواه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از نامه بیش از ۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور به منظور تأمین ارز رسمی ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای صدور ویزای زائران اربعین امسال خبر داد.

به گفته آزادیخواه، متن این نامه به شرح زیر است:

«ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر روحانی

سلام علیکم

با احترام و تسلیت ایام محرم حسینی و صفرالمظفر

با عنایت به استقبال پرشور و شعور ملت عزیز ایران اسلامی از مراسم باشکوه پیاده‌روی اربعین حسینی، مستدعی است دستور فرمایید به قید فوریت نسبت به تأمین ارز رسمی ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای صدور ویزای زائرین و همچنین برای تأمین ارز مسافرتی، اقدام عاجل به عمل آید».

کد مطلب 4426592
زهرا علیدادی

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