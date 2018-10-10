قیمت نفت از افزایش باز ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، قیمت‌های نفت در حالی افت کرد که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهانی خود را کاهش داد؛ اما در معاملات دیشب با تعطیلی ۴۰ درصد از فعالیت‌های تولید نفت در خلیج مکزیک آمریکا، تحت تاثیر طوفان مایکل، قیمت نفت بیش از ۱ درصد جهش کرده بود.

تا ساعت ۱۳:۲۵ به وقت تهران، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال ۲۵ سنت افت کرد و به ۸۴.۷۵ دلار رسید. این درحالی است که دیشب شاخص برنت با جهشی ۱.۳ درصدی بسته شده بود.

قیمت نفت خام آمریکا هم در هر بشکه ۲۵ سنت افت کرد و به ۷۴.۷۱ دلار رسید. همچنین روز سه‌شنبه صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را کاهش داد و این نگرانی را به وجود آورد که تقاضا برای محصولات نفتی هم کاهش یابد.

تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه‌های واردات رونق تجارت بین‌الملل را گرفته است، درحالی که بازارهای در حال ظهور هم با محدود شدن شرایط مالی و خروج سرمایه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در ایالات متحده نزدیک به ۴۰ درصد از تولیدات روزانه میادین نفتی دور از ساحل خلیج مکزیک، به علت طوفان مایکل و تخلیه اضطراری کارکنان، کاسته شد.

طبق اعلام مرکز ملی طوفان، طوفان مایکل از یک طوفان رده ۳ به یک طوفان به شدت خطرناک رده ۴ ارتقا پیدا کرده است. تولیدکنندگان نفت، پرسنل ۷۵ پایگاه تولید نفت را که در خلیج مکزیک و در سر راه طوفان قرار داشتند، تخلیه کرده‌اند. روز چهارشنبه این طوفان به ساحل پن‌هندل فلوریدا می‌رسد؛ اما بازارهای نفت از سوی نگرانی‌های مربوط به تحریم صادرات نفت خام ایران هم تقویت شده‌اند.

طبق داده‌های کشتی‌رانی، در هفته اول اکتبر، صادرات نفت ایران بیش از پیش کاهش یافته است و خریداران به دنبال یافتن جایگزینی برای تامین نفت مورد نیاز خود، پس از آغاز تحریم‌ها در ۴ نوامبر هستند.