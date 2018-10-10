«۱۳ شمالی» اصلاح شد/ بازگشت به شبکه نمایش خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت تصویر دنیای هنر، سریال «۱۳ شمالی» به کارگردانی علیرضا امینی که هفته گذشته به دلیل وجود ابهامات از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف شده بود به زودی در شبکه نمایش خانگی توزیع می شود.

رضا جاپلقی تهیه کننده «۱۳ شمالی» گفت: طی جلسه‌ای با حسین پارسایی مدیر کل نمایش خانگی ابهامات رفع و نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روی موارد اختلافی اعمال شد، بنابراین روند توزیع به زودی شروع می شود.

پخش سریال «۱۳ شمالی» برعهده شرکت تصویر دنیای هنر است و حمید گودرزی داور مسابقه و کامبیز دیرباز، محمدرضا هدایتی، امیرحسین آرمان، هادی کاظمی، سحر قریشی، لیلا اوتادی، سمانه پاکدل و بهاره افشاری شرکت‌کنندگان مسابقه‌اند.