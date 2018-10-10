سهام خودروسازان الکتریکی چین، ۲۲ درصد جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، پس از این که بایلی گیفورد یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذار در شرکت تسلا، ۱۱.۴ درصد از سهام شرکت چینی نیو را خریداری کرد و سهام این خودروساز الکتریکی چینی ۲۲ درصد جهش کرد.

پس از انتشار خبر این سرمایه‌گذاری از بلومبرگ و مشخص شدن این که حالا این شرکت مدیریت سرمایه انگلیسی، ۸۵.۳ میلیون سهم از شرکت نیو را در تملک خود دارد، سهام شرکت چینی رشد خود را آغاز کرد.

بایلی گیفورد، بزرگترین شرکت خارجی تسلا است و ۹ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد؛ بزرگترین سهام‌دار تسلا، مدیر اجرایی ارشد آن، ایلان ماسک است که مالک ۲۰ درصد از سهام شرکت است.

سهام این شرکت سازنده خودروهای الکتریکی چین، ۲۲ درصد جهش کرد و به قیمت ۷.۳۹ دلار رسید. حتی بعد از بسته شدن بازارهای اصلی، ارزش سهام این شرکت ۶ درصد دیگر در معاملات غیر رسمی بالا رفت. این درحالی است که قیمت کنونی سهام شرکت نیو تنها نصف رکورد همیشگی آن، یعنی ۱۳.۸۰ دلار است، که دو روز پس از اولین ارائه عمومی سهام، ثبت شده بود.

شرکت نیو که سهام آن ماه گذشته در بورس نیویورک لیست شد، اعلام کرده بود که در نظر دارد در ابتدا برای بازار چین خودرو بسازد؛ اما در آینده امیدوار است که بازار خود را به اتحادیه اروپا و آمریکا هم گسترش دهد.