رشد قابل توجه بارگیری محصولات فولادی و سیمانی در مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان، کیوان رحیمی با اشاره به اینکه شهرستان مبارکه به واسطه فعالیت صنایع بزرگ فولاد و سیمان نقش مهمی در حمل و نقل بار در استان اصفهان دارد، اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده در کلان کشور واستان اصفهان برای رفع مشکلات کامیون داران از روز گذشته روند بارگیری محصولات فولادی به حالت عادی بازگشته است.



وی ادامه داد: روز ۱۷ مهرماه ۶۴۸ خودرو حمل بار سنگین محموله های فولادی را به مقصد صنایع در اقصی نقاط کشور حمل کردند.



رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مبارکه گفت: خوشبختانه عموم رانندگان با اعتماد به دولت و برای کمک به زندگی مردم و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان کار خود را آغاز کرده اند.



وی تاکید کرد: واردات لاستیک با ارز دولتی و توزیع عادلانه آن در میان رانندگان بخش بزرگی از مشکلات این قشر را حل می کند.



رحیمی با بیان اینکه روند ورود لاستیک به استان اصفهان روند رو به رشدی را طی می کند، افزود: رانندگان هیچگونه نگرانی در رابطه با تامین لاستیک خود نداشته باشند.