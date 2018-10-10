شرکت نفت یک میلیون بشکه نفت در بورس عرضه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران به این منظور پیش‌اطلاعیه‎ای به شرح ذیل منتشر کرده است:

«در راستای تحقق بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، مبنی بر ایجاد تنوع در روش‌های فروش نفت و مشار کت بخش خصوصی و همچینن اجرای بند (ح) ماده ۴ قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه کشور، شر کت ملی نفت ایران در نظر دارد تا پایان مهرماه سال جاری اقدام به عرضه یک میلیون بشکه نفت خام در رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران نماید که اطلاعیه عرضه مربوطه طی هفته آینده از طریق سایت شر کت بورس انرژی منتشر خواهد شد.

در این راستا، با توجه به فراهم شدن زمینه‌های قانونی و نهایی‌سازی چارچوب و اصول کلیدی موضوع توسط مراجع ذیصلاح، شر کت ملی نفت ایران با هم کاری بورس انرژی ایران و شر کت سپرده‌گذاری مر کزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، ساز و کار اجرایی و جزئیات شرایط عرضه را طراحی و جمع‌بندی نموده است. ایجاد فضایی شفاف و سالم جهت استفاده از پتانسیل‌های بخش غیردولتی جهت صادرات نفت‌خام از مزایای اصلی این طرح خواهد بود.

بر این اساس، فروش به صورت ۲۰ درصد ریالی و ۸۰ درصد ارزی خواهد بود که تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر سنا) بصورت نقدی قبل از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بان کی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شر کت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله صورت می‌گیرد. خریدار بایستی بخش ارزی را ظرف مدت زمان مشخص شده بعد از بارگیری، به ترتیب مورد تائید شر کت ملی نفت که در اطلاعیه عرضه اعلام خواهد شد، واریز و تسویه نماید.

متقاضیان خرید جهت شر کت در معامله، بایستی ۱۰ درصد ارزش سفارش را به صورت ریالی به میزان پیش پرداخت قبل از عرضه به حساب اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واریز نمایند که در صورت انجام معامله بخشی از ۲۰ درصد ریالی محسوب خواهد شد.

خریداران بر اساس قیمت پایه اعلامی شر کت ملی نفت ایران که بر اساس قیمت‌های معاملاتی امور بین‌الملل این شر کت خواهد بود، بر روی قیمت نفت‌خام رقابت نموده که انتظار می‌رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و شفاف شود.

تحویل نفت‌خام به خریداران در محموله‌های حداقل ۵ هزار تنی (معادل حدود ۳۵ هزار بشکه استاندارد) قابل انجام بوده و البته، خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به برداشت محموله‌های بزرگتر اقدام نمایند. فروش محموله‌ها به صورت مقصد آزاد (به جز سرزمین اشغالی فلسطین) خواهد بود.

ساز و کار اجرایی و سایر شرایط عرضه شامل قیمت پایه، نحوه تحویل محموله، تسویه حساب موقت و نهایی، شرایط ضمانت‌نامه تعهد پرداخت و غیره متعاقبا در اطلاعیه عرضه‌ اعلام می‌گردد.»