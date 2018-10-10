دژاگه نیامد؛ قدوس تنها ماند/ آنالیزور تیم ملی روی پشت بام همسایه!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۶:۰۰ در چمن پژوهشگاه نفت آغاز شد. حواشی این تمرین را در زیر می خوانید:

* تعدادی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای گرم کردن بدن های خود و همچنین گفتگو با اهالی رسانه، دقایقی زودتر از سایر بازیکنان به محل تمرین آمدند. با این حال تنها سعید عزت اللهی و روزبه چشمی پاسخگوی سوالات خبرنگاران شدند.

* اتوبوس تیم ملی فوتبال ایران ۵ دقیقه مانده به آغاز تمرین، وارد پژوهشگاه نفت شد. کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پس از ورود بازیکنان به محل تمرین رسید.

* یکی از آنالیزورهای تیم ملی فوتبال ایران از ابتدای تمرین به پشت بام ساختمان مشرف به زمین چمن پژوهشگاه نفت رفت تا از تمرین امروز ملی پوشان فیلمبرداری کند.

* در حالی که اکثر بازیکنان دعوت شده به تیم ملی نظیر امیر عابد زاده، وحید امیری، سامان قدوس در تمرین امروز حضور داشتند. اشکان دژاگه در کنار ملی پوشان حضور نداشت. به گفته حسینی مدیر رسانه ای تیم ملی هافبک ملی پوش تراکتور سازی تبریز در ساختمان پک مشغول تمرین انفرادی بوده است.

* سامان قدوس هنگام گرم کردن بازیکنان در هیچ گروهی حضور نداشت تا به تنهایی و در گوشه ای از چمن مشغول روپایی زدن شود.

* رامین رضائیان که در لیست تیم ملی فوتبال حضور ندارد همچون روزهای گذشته در تمرین شاگردان کارلوس کی روش حضور داشت.