نمایشگاه عکس عاشورائیان فجرآفرین در بیرجند برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هدف از برگزاری نمایشگاه عکس عاشورائیان فجرآفرین آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با رویدادهای انقلاب، مروری بر حوادث و مبارزات مردم در سال 57 و یادآوری رشادت های غیورمردان بسیجی در پیروزی انقلاب است.



60 تابلو عکس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده که از این تعداد، 45 تابلو مربوط به وقایع قبل از پیروزی انقلاب در شهرهای مختلف و 15 تابلو مربوط به خراسان جنوبی است. نمایشگاه مذکور تا پایان دهه فجر، صبح و بعد از ظهر برای بازدید عموم دایر خواهد بود.