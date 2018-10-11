وزارت نیرو ۷۶۴ طرح برای استان قم پیش بینی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح نیروگاه ۶ مگاواتی در شهرک صنعتی شکوهیه قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در آینده‌ای نزدیک ۱۳ پروژه صنعت برق و نیروگاه‌های مولد در استان قم به بهره‌برداری خواهد رسید و هم اکنون عملیات اجرایی ۴ پروژه نیز آغاز شده است.

وی بیان داشت: ۱۱۱ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های جدید برق قم مورد نیاز است که برای این پروژه‌ها و طرح‌های آینده بخش برق قم، اعتباری بالغ بر ۱۰۷ میلیارد تومان باید در نظر بگیریم.

وزیر نیرو عنوان کرد: طرح‌های وزارت نیرو در بخش‌های آب، برق و فاضلاب در استان قم به تعداد ۷۶۴ پروژه است که برای تکمیل این تعداد ۴۶۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: ‌استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در زمینه احداث نیروگاه‌های برق و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب از سیاست‌های دولت و وزارت نیرو است تا با اجرای این طرح ها نیازهای بخش صنعت و واحدهای تولیدی تامین شود.

اردکانیان با انتقاد از مصرف نامناسب انرژی در کشور بیان داشت: اگر این روال ادامه پیدا کند هرچقدر که سرمایه گذار برای احداث نیروگاه جهت تامین برق مورد نیاز به میدان بیایند باز نخواهد توانست نیازهای کشور را پاسخ دهند.

وزیر نیرو تصریح کرد: هم اکنون کشور به ۸ هزار مگاوات برق نیازمند است که احداث ۲۶ نیروگاه برای تامین این میزان برق در حال انجام است.

وی همچنین بیان داشت: هم اکنون سه هزار مگاوات در کشور کمبود برق داریم که برای جبران آن ۱۱ برنامه مدیریتی تدوین و تهیه شده است.