مهر الله رخشانی مهر در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت فرسوده بودن مدارس و تخریب و بازسازی آن ها در همه کشور مشابه است، اظهار داشت: به طور میانگین ۳۰ درصد مدارس کشور فرسوده هستند اما پراکندگی این مدارس متفاوت است.

در سیستان و بلوچستان، تهران و لرستان میزان فرسودگی مدارس بالا است

وی با بیان اینکه در سیستان و بلوچستان، تهران و لرستان میزان فرسودگی مدارس نسبت به دیگر استان های کشور بیشتر است اما میانگین فرسودگی مدارس در کل کشور ۳۰ درصد است، تصریح کرد: برای ساماندهی وضعیت موجود در حال برنامه ریزی هستیم.

مدارس با خطر بالا مثل مدارس خشتی و گلی را تا پایان سال تحصیلی امسال جمع آوری می کنیم

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تاکید بر اینکه وضعیت تخصیص اعتبارات عمرانی سال ۹۷ نسبت به سال های قبل به مراتب بهتر بوده و یک هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است، افزود: برنامه ریزی می کنیم مدارس با خطر بالا مثل مدارس خشتی و گلی را تا پایان سال تحصیلی جدید جمع آوری کنیم.

رخشانی مهر با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای اتمام پروژه نیمه تمام خیر ساز در لرستان به عنوان اولویت اول در دستور کار است، گفت: پروژه هایی داریم که فرد خیر سهم خود را داده اما دولت امکان تامین مالی نداشته و نیمه تمام مانده اند، امسال این اعتبار تامین شده تا پروژه ها تعیین تکیلف شود.

تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت است

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمامی که سال هاست به حال خود رها شده اند در اولویت است، تصریح کرد: این پروژه چه از محل اعتبارات ملی و یا از محل اعتبارات استانی آغاز شده باشند، بخشی از سرمایه کشور بابت آن ها هزینه شده است و باید بهره برداری شوند.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خاطرنشان کرد: ساماندهی پروژه های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا اولویت سازمان به ویژه در لرستان است.

رخشانی مهر با تاکید بر اینکه امکان ساماندهی این ۳۰ درصد مدارس فرسوده با بودجه های سنواتی امکان پذیر نیست، افزود: امسال حدود ۸ هزار کلاس درس تحویل شده که ۶۸۰۰ کلاس درس برای مناطقی بوده که اصلا مدرسه در آن ها نداشته ایم مثل مسکن مهر یا مناطقی که به آن ها مهاجرت شده است.

پیش بینی ۳ میلیارد دلار اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی

وی با اشاره به اینکه ۱۲۰۰ کلاس درس تخریبی بوده اند که جایگزین شده اند، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه ۳ میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای تخریب و بازسازی مدارس کشور در نظر گرفته شده است که برای اختصاص آن پیگیری جدی شده و امیدواریم این مبلغ در اختیار سازمان قرار بگیرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یادآور شد: در صورت تخصیص این اعتبار در دوره زمانی کوتاهی وضعیت مدارس تخریبی ساماندهی می شود.

جایگزینی مدارس کپری با مدارس «توپی» سازگار با اقلیم بومی

رخشانی مهر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مدارس کپری اشاره کرد و اظهار داشت: مدارس کپری هیچ وقت جمع آوری نمی شوند، در دهه ۷۰ همکاران ما شعار کپر زدایی را دادند و مدارس کپری جمع شدند ولی بعدا دوباره ایجاد شدند.

وی با بیان اینکه باید در جمع آوری مدارس کپری و جایگزینی آن ها به دنبال معماری مناسب بومی منطقه باشیم، تصریح کرد: باید فکر کنیم ببینیم به جای مدرسه کپری که جزیی از معماری سنتی منطقه است چه جایگزینی بیاوریم؛ در سیستان و بلوچستان در این رابطه اقدام شد و مدارس توپی که مدارس یک کلاسه با مصالح بنایی ولی با الگوگیری از معماری آن منطقه احداث شد که جواب داده و دارد اجرا می شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ادامه داد: قرار شد چندتا از این مدارس را در لرستان اجرایی کنیم و اگر از لحاظ اقلیم جواب داد اجرایی می شود؛ چون مدارس کپری جزیی از معماری سنتی منطقه هستند امکان جمع آوری آن ها نیست.

اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی سیستم گرمایشی مدارس

رخشانی مهر همچنین به وضعیت سیستم گرمایشی مدارس اشاره کرد و گفت: ۶۰ درصد مدارس کشور و ۶۰ درصد سیستم های گرمایشی مدارس ساماندهی شده اند، ۴۰ درصد باقی مانده بخاری های چکه ای خطرناک ندارند اما گازی هستند که باید جمع آوری شوند.

وی با بیان اینکه اعتبار خوبی از محل عوارض گاز برای این بخش تخصیص یافته است، تصریح کرد: در مورد سیستم گرمایشی مدارس سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص می دهند که امسال ۲۰۰ میلیارد تومان در شش ماهه تامین شده است.

۱۰ میلیارد تومان اعتبار تامین منابع شد و به لرستان اختصاص یافت

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تاکید بر اینکه برای لرستان هم برنامه ریزی شد پروژه های نیمه تمام خیرساز و پروژه های مربوط به کودکان استثنایی را در دستور کار قرار دهیم، یادآور شد: با پیگیری مدیرکل آموزش و پرورش لرستان نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار تامین منابع شد و به استان اختصاص یافت.

رخشانی مهر گفت: امروز نیز تصمیمات خوبی برای حوزه آموزش و پرورش و نوسازی مدارس لرستان گرفته شد.