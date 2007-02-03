کاهش 10 درصدی تعرفه واردات خودرو برای سال 86

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن درگفتگو با خبرنگار"مهر" درخصوص کاهش تعرفه واردات خودرو در سال 86 ، گفت: تعرفه 90 درصدی واردات خودرو برای سال جاری بسیارمناسب بود اما این تعرفه برای سال آینده باید کاهش یابد.

محود ابطحی از پیشنهاد کاهش 10 درصدی تعرفه واردات خودروبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خبر داد و افزود: میزان تعرفه باید از 90 درصد به 80 درصد برای سال آینده کاهش یابد.

وی تعرفه واردات خودرو را به عنوان ابزارکنترلی دانست و تصریح کرد: این ابزار در برنامه پجساله پنجم دراختیار دولت قرار گرفته است که از یک سو برای حمایت از تولید داخل و از سوی دیگر با متعادل کردن قیمت ها در بازار داخل ابزاری برای حمایت از مصرف کننده محسوب می شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که مجلس ازسال 82 به صورت شفاف وارد موضوع تعرفه واردات خودروشده است، خاطرنشان کرد: به گونه ای که تعرفه واردات خودرو طی سال های گذشته از 130 درصد به 90 درصد فعلی کاهش یافته است.

به گفته وی، برای ورود به سازمان جهانی و جهانی شدن اقتصاد کشورباید موانع تعرفه ای برداشته شود، زیرا در غیر این صورت ضربه و شوک بزرگی به تولید داخل وارد خواهد شد.