گشت و گذاری در غرفه مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آلمان، گرجستان امسال به عنوان مهمان افتخاری نمایشگاه بینالمللی کتاب فرانکفورت در این نمایشگاه حضور دارد و غرفه مهمان ویژه را در پاویون نمایشگاه به خود اختصاص داده است.
این غرفه بزرگ که در واقع یک سالن را در بر میگیرد، در بخش فروم یک مجموعه نمایشگاه فرانکفورت قرار دارد. البته برای رسیدن به آن باید با ورود به فروم یک، از طبقه همکف به طبقه اول رفت و به غیر از این، راههای دیگری هم از طریق راهروهای نمایشگاه به آن وجود دارد.
نمای بیرونی و پیش از ورود به سالن گرجستان که طرح روی دیوارهاش، همان پوستر اصلی مهمانی گرجستان ( با محوریت نمادها و شخصیتها) در نمایشگاه امسال است
غرفه گرجستان با قطعات چوب و مواد طبیعی ساخته شده و بخشهای مختلفی دارد. برای دیدن از آن هم چند ورودی وجود دارد.
استیج بزرگ غرفه گرجستان
یکی از بخشهای مهم سالن یا غرفه بزرگ گرجستان در نمایشگاه امسال فرانکفورت، «کتابهای گرجستان» است که به تعبیر خود گرجیها میتوان در آن، بوی خوش کتاب را احساس کرد. این بخش که به صورت نیمه مدور ساخته شده، تقریا تاریخ نشر و کتابهای قدیمی این کشور را به مخاطبان عرضه میکند. آثار این بخش با ۲۹ زبان به مخاطبان معرفی میشوند.
غرفه گرجستان دو صحنه یا استیج سخنرانی برای برنامههای گفتگو و نقد و بررسی دارد که یکی کوچک و دیگری استج بزرگ است. در استیج کوچک، اتفاقات صرفا ادبی مورد بررسی قرار میگیرند و در استیج اصلی اتفاقات یا کتابهایی که درباره تاریخ، سیاست، فرهنگ و موضوعات اجتماعی هستند. استیج بزرگ در انتهای سالن قرار گرفته و کنارش نیز کافه کوچکی که در سهکنج انتهایی سالن قرار دارد، پذیرای مخاطبان است. در استیج اصلی، درباره شخصیتهای مهم گرجستان سخنرانی میشود. تکیه یک بخش از این غرفه به شخصیتها، به این دلیل است که این کشور با شعار «گرجستان: ساخته شده با شخصیتها» مهمان نمایشگاه فرانکفورت شده است.
بخش استیج کوچک
بخش بعدی، بخش سمبلهاست که در آن اسطورهها و نمادهای تاریخی و فرهنگ عامه کشور گرجستان به مخاطبان معرفی میشود.
یکی از نماهای داخلی سالن گرجستان در بخش مهمان ویژه
یکی از بخشهای جالب غرفه گرجستان، Hub of Emotions یا بخش احساس است که سازه بیرونی آن مدور است و از درون آن صدای فیلم یا اسلاید در حال پخشی میآید که فضای وهمانگیزی را به مخاطبان القا میکند. در این غرفه دو ویدئو اسلاید، تصاویر متغیر چهره افرادی را با حال و هوا و غم و شادی درون آنها به صورت سیاه و سفید روی دیوارهای این بخش میاندازند. صدای که از بلندگوهای این غرفه شنیده میشود، مربوط به جملات و موسیقیهای فولکلوریک گرجی است. سیاست اصلی در این بخش از غرفه گرجستان، تاثیرگذاری دیداری - شنیداری بوده است. به این ترتیب، مخاطب زبان گرجی را همراه با موسیقی خواهد شنید.
بخش «احساس» غرفه و پخش اثر مولتیمدیایی روی دیوارهای آن
آخرین بخش غرفه مهمان افتخاری امسال نمایشگاه کتاب فرانکفورت هم بخش انعکاسهاست. در این بخش عکسهای مستند عکاسان آژانس تصویری مگنوم از پایتخت گرجستان یعنی شهر تفلیس و بخشی از تاریخ نشر این کشور به نمایش گذاشته شده است. ورود فرهنگ مدرن به این کشور قدیمی و باستانی از دیگر مولفههایی است که در عکسهای این بخش میتوان مشاهده کرد.
نظر شما