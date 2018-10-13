۱۸واحد مسکونی امسال تحویل مددجویان کمیته امداد در هرمز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجد الدین حسینی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد جزیره هرمز با بیان اینکه تأمین مسکن مددجویان بسیار هزینه‌بر است، تأکید کرد: مسکن، امری مهم در توانمندسازی مددجویان است و برای رسیدن به این مهم، نیازمند کمک همه مسئولان در تمامی دستگاه‌های مربوطه هستیم.

حسینی اظهارداشت: در جهت توانمند سازی مدد جویان در این بخش با توجه به اینکه در راستای توسعه صنعت گردشگری در این بخش از سوی دستگاه های اجرایی حمایت های شده است این را میطلبد که برای راه اندازی یکی از ایستگاه های گردشگری در اختیار مددجویان قرار گیرد .

بخشدار هرمز بیان داشت: با اینکه مردم این جزیره توانمند، توانا، ایثارگری همراه است زیبنده نیست که نام هرمز با مردم محروم همراه باشد.

نماینده سیاسی دولت در هرمز اظهارداشت: کار احداث ۱۸واحد مسکونی مددجویان این جزیره تا پایان مهرماه به پایان میرسد و به آنها واگذار می شود .

بخشدار هرمز با اشاره به دیدار مدیران کمیته امداد کشور با مقام معظم رهبری اضافه کرد: در این دیدار معظم له از حال و هوای هرمزگان جویا میشوند که مدیر کل هرمزگان در جواب ایشان میگوید حال هرمزگان خوب است ولی جزیره هرمز حال خوبی ندارد.

وی افزود: در همان دیدار مقام معظم رهبری به ریاست کمیته امداد کشور می گوید که چرا با بودن شما حال هرمز شهید پرور خوب نباشد ما باید به خود ببالیم که رهبر انقلاب نگاه ویژه این این جزیره دارند.

حسینی اظهارداشت: در همان دیدار از سوی امداد کشور مبلغی بالغ بر۲۰ میلیارد ریال کمک نقدی به مدد جویان و تسهیلات اشتغال زایی به این جزیره تخصیص داده می شودجای خرسندی است.

بخشدار هرمز بیان داشت: در جهت پیشرفت و تکمیل پروژه های که کمیته امداد در هرمز دارد بخشداری و همه ادارات هرگونه همکاری و مساعدت با این نهاد انقلابی خواهد داشت .

نماینده عالی دولت در هرمز بیان داشت: در جهت توانمندسازی مددجویان این جزیره کار های مثبتی مانند افزایش تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان به سه برابر قبل و همچنین تسهیلات اشتغال به دو برابر قبل افزایش داده شده که جای تقدیر و تشکر دارد.

بخشدار هرمز گفت: اگردر گذشته مددجویی برای توانمندسازی خود حداقل ۲۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکرد که با پیگیری های انجام شده این مبلغ به ۶۰میلیون تومان افزایش داده شده است.

در پایان این آیین حکم انتصاب مدیر کمیته امداد به حسین فخاری و با اهداء لوح تقدیر از تلاش های دانش ولی پور تشکر و قدردانی شد.