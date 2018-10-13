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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۲۹

توسط چینی ها؛

رکورد جدید تولید کوچک ترین رایانه جهان شکسته شد

رکورد جدید تولید کوچک ترین رایانه جهان شکسته شد

یک شرکت چینی رایانه تازه ای تولید کرده و مدعی است این رایانه کوچک تر از کوچک ترین رایانه جهان موسوم به «لافریت» است که توسط شرکت راسپبری پی زیرو تولید شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت Libre Computer مدعی است رایانه تولیدی آن که در واقع یک برد سخت افزاری کوچک است تا ۱۰ برابر سریع تر از لافریت (La Frite) است.

ابعاد این برد ۶.۴ در ۵.۵ سانتیمتر بوده و شرکت سازنده تصریح کرده آزمایش های انجام شده و مقایسه این رایانه با نمونه های مشابه و کوچک برتری آن را ثابت می کند.

این رایانه کوچک مجهز به پردازنده چهارهسته ای ARM Cortex-A۵۳ و ۶۴ بیتی ۱.۲ گیگاهرتزی و پردازنده گرافیکی Mali-۴۵۰ است و همراه با یک گیگابایت رم DDR۴ SD  عرضه می شود. پشتیبانی از پخش ویدئو با دقت ۱۰۸۰ پیکسل و خروجی هایی با فرمت های H.۲۶۵/H.۲۶۴/VP۹ از جمله مزایای آن است.

از جمله سیستم عامل های سازگار با این رایانه کوچک می توان به توزیع های مختلف لینوکس مانند اوبونتو و همین طور اندروید ۸ (Oreo) اشاره کرد. دو پورت یواس بی ۲، یک پورت HDMI ۲.۰، Ethernet صدمگابایتی و قابلیت ارتباطی میکرو یو اس بی برای تامین برق این رایانه در نظر گرفته شده است.

قیمت این رایانه با رم ۵۱۲ مگابایتی ۵دلار خواهد بود.

کد مطلب 4428256

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