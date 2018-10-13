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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۷

پور ابراهیمی در گفتگو با مهر:

کارشکنی مافیای وزارت نفت در تشکیل «بورس نفت»/ زنگنه ورود کند

کارشکنی مافیای وزارت نفت در تشکیل «بورس نفت»/ زنگنه ورود کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به کارشکنی مافیای وزارت نفت در عرضه نفت در بازار بورس ابراز نگرانی کرد و خواستار ورود زنگنه به اجرای این ساز و کار قانونی شد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه دو هفته قبل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر راه اندازی بورس نفت، گفت: ایجاد بورس نفت راهکاری برای دور زدن تحریم‌هاست، بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده است که نفت ایران را بفروشد و دلار حاصل از آن را از هرجای دنیا به کشور بازگرداند.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این امر راهکاری برای دور زدن تحریم هاست و از بوجود آمدن افرادی مانند بابک زنجانی‌ها درایام تحریم جلوگیری می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: حدود ۱۰ سال پیش نیز چنین راهکاری مطرح شد و با حضور و کمک وزرای نفت و اقتصاد وقت آقایان حسینی و میرکاظمی بورس نفت راه اندازی شد.

پور ابراهیمی افزود:  مافیایی در بدنه وزارت نفت وجود دارد که مخالف این طرح است و در همان زمان مانع اجرای این طرح شد؛ این مافیا قیمت نفت در بورس را تاحدی بالا برد که عملا بخش خصوصی برای خرید نفت ورود نکرد و این طرح اجرایی نشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس اظهار داشت: در حال حاضر هم نگران هستیم که مجددا آن مافیا فعال شود و قیمت نفت را به نحوی در بورس نفت تعیین کند که باز هم مانع از ورود بخش خصوصی شود.

پور ابراهیمی تصریح کرد: از وزارت نفت می خواهیم که شخص آقای زنگنه به این مساله ورود کند و بورس نفت را تشکیل دهد.

وی ادامه داد: علاوه بر این با بازار سرمایه هم صحبت کردیم که به گونه‌ای فعالیت کنند که ساز و کار خرید و فرش نفت ما برای دشمنان روشن نشود. با ورود بخش خصوصی به خرید و فروش نفت دیگر دشمنان نمی‌توانند نفت ما را تحریم کنند؛ در صورت اجرای این طرح ظرف هفته های آینده ان‌شاالله خبرهای خوشی را خواهیم شنید.

کد مطلب 4428289

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    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
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      تو فکر می کنی بعد از نزدیک به ماه که از سال 1397 میگذره این کار را می کنند؟

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