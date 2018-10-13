  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۱

حضور سخنرانان خارجی در همایش «سینما در عصر دیجیتال»

حضور سخنرانان خارجی در همایش «سینما در عصر دیجیتال»

پوستر رسمی نخستین همایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال» که معرف سخنران ها و مهمانان خارجی این رویداد علمی است، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری همایش، در نخستین همایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال» که با حضور سینماگران، صاحبنظران و استادان حوزه نظری و عملی سینما در حوزه فناوری دیجیتال در عرصه ملی و بین‌الملل برگزار می‌شود، مهمانانی از کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، آمریکا و هند در این همایش شرکت و درباره مسایل روز سینمای دیجیتال صحبت و تبادل نظر می‌کنند.

همایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال»، به همت مدرسه ملی سینمای ایران برگزار می‌شود و قرار است در این همایش سه روزه که از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در سالن مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار می شود، پنل‌های تخصصی و کارگاه‌هایی با محوریت تکنولوژی‌های جدید برپا شود.

علاقمندان برای ثبت‌نام و حضور درهمایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال» می‌توانند به وبسایت www.cida-conf.ir مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش علمی سینمایی با شماره دبیرخانه ۲۲۹۰۹۶۷۱ – ۰۲۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 4428353

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها