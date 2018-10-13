حضور سخنرانان خارجی در همایش «سینما در عصر دیجیتال»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری همایش، در نخستین همایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال» که با حضور سینماگران، صاحبنظران و استادان حوزه نظری و عملی سینما در حوزه فناوری دیجیتال در عرصه ملی و بین‌الملل برگزار می‌شود، مهمانانی از کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه، آمریکا و هند در این همایش شرکت و درباره مسایل روز سینمای دیجیتال صحبت و تبادل نظر می‌کنند.

همایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال»، به همت مدرسه ملی سینمای ایران برگزار می‌شود و قرار است در این همایش سه روزه که از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبان ماه در سالن مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار می شود، پنل‌های تخصصی و کارگاه‌هایی با محوریت تکنولوژی‌های جدید برپا شود.

علاقمندان برای ثبت‌نام و حضور درهمایش بین‌المللی «سینما در عصر دیجیتال» می‌توانند به وبسایت www.cida-conf.ir مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش علمی سینمایی با شماره دبیرخانه ۲۲۹۰۹۶۷۱ – ۰۲۱ تماس بگیرند.