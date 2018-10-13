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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند:

۷۰ هزار تن گندم از مزارع نهاوند برداشت شد

۷۰ هزار تن گندم از مزارع نهاوند برداشت شد

نهاوند- رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: ۷۰ هزار تن گندم از مزارع نهاوند برداشت شد.

حسین خردمند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان فصل برداشت گندم و جو در شهرستان نهاوند گفت: طی سال جاری از مزارع شهرستان نهاوند ۷۰ هزار تن گندم و حدود ۴۹ هزار تن جو برداشت‌شده است.

وی بابیان اینکه طی سال جاری بیش از ۲۰ هزار هکتار از مزارع شهرستان نهاوند زیر کشت گندم قرارگرفته بود، گفت: گندم شهرستان نهاوند ازلحاظ مرغوبیت دارای بهترین کیفیت است.

رئیس جهاد کشاورزی نهاوند گفت: آرد نهاوند به جهت مرغوب بودن گندم تولیدی بسیار غنی است و بخشی از نیاز استان را تأمین می‌کند.

وی بابیان اینکه کشاورزان تاکنون ۶۵ تا ۷۰ درصد پول گندم‌های خود را دریافت کرده اند، گفت: دولت متعهد شده ۳۰ درصد باقیمانده را تا آبان ماه سال جاری تسویه کند.

خردمند در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص اینکه آیا وصول نشدن مطالبات سال‌های گذشته چغندرکاران نهاوند صحت دارد یا خیر، گفت: متأسفانه حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از مطالبات این کشاورزان توسط شرکت نقش‌جهان اصفهان پرداخت‌نشده است.

کد مطلب 4428428

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