به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فاطمی‌نسب امروز شنبه در آیین آغاز بازسازی بقعه متبرک احمدبن اسحاق که با حضور معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری،‌ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: امروز روز خوبی برای مردم سرپل ذهاب است چرا که شاهد کلنگ زنی این بقعه شریف هستیم و امیدواریم تا پایان سال ۹۸ شاهد اتمام این پروژه باشیم.

وی افزود:برای بازسازی و مرمت این بقعه متبرکه و رواق ها بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است که البته این میزان اعتبار باید افزایش یابد و توجه ویژه ای به این حرم شود.

امام جمعه سرپل ذهاب تصریح کرد:از بدو وقع زلزله بیش از یک هزار نفر از روحانیون مناطق شهری و روستایی حضور یافتند و در بحث کمک به مردم ،تدفین و خاکسپاری شرکت کردند.

وی ابراز داشت:علی رغم تخریب بقعه حضرت احمدبن اسحاق از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۲۰ هزار نفر در جوار این بقعه حضور پیدا کردند که نشان از عشق و علاقه و ارادت مردم به این مضجع شریف است.