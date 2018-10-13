به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر شنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی استان همدان گفت: شاخص های توسعه ای استان همدان که حاصل مدیریت خوب و نقش راهبری استاندار و مدیران استان است قابل تقدیراست.

وی افزود: نگرش برنامه ای و آمایشی توانسته تحرکات خوبی را در استان همدان ایجاد کند و همدان در بسیاری از زمینه ها به عنوان الگوی موفق می تواند مطرح باشد.

ابتکار عنوان کرد: موفقیت استان همدان در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی می تواند الگویی در سطح ملی شود.

وی بابیان اینکه رتبه استان همدان در مبارزه با فساد و مقابله با رشوه براساس ارزیابی کشوری و کارهای خوبی که شده هم می تواند در سطح ملی الگو شود، گفت: اصلاح الگوی مصرف و سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدید پذیر که همدان را پیشتاز کرده است باید ادامه پیداکند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه از استان همدان دعوت می کنم طرح «رد پای آب» که آموزش خانواده ها را دنبال می کند، اجرا کند، گفت: در اشتغال باید به زنان تحصیل کرده توجه شود.

ابتکار تاکید کرد: همت خانم ها و علاقه مندی به مشاغل غیر رسمی باعث شده بیشتر در حوزه مشاغل خانگی و صنایع دستی فعال شوند.

وی بابیان اینکه در حوزه لباس سنتی و اقوام ایرانی و توجه و توسعه و رونق صنایع دستی آمادگی همکاری با استان همدان را داریم، گفت: توجه به سهم زنان اهمیت بسیاری دارد که در استان همدان به آن توجه شده و کارهای خوبی صورت گرفته است.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه ارتقا تاب آوری اجتماعی در استان همدان اجرا شده و باز هم آن را اجرا خواهیم کرد، گفت: علاقمندیم این طرح را در سطح وسیع تری اجرا کنیم.

ابتکار همچنین با تاکید بر اینکه عدالت جنسیتی به همه دستگاه ها ارتباط دارد، گفت: همه باید توجه کنیم تا دسترسی به مواهب توسعه و برنامه های در حال اجرا برای دختران و پسران یکسان باشد.

وی با تاکید بر اینکه موضوع عدالت جنسیتی پیچیده نیست فقط باید در مناطق و شهرستان‌های مختلف و در هر بخش آماری ارائه دهیم تا خلأها و عقب‌ماندگی‌ها تشخیص داده شود، گفت: از ۵ ماه قبل در حوزه ورزش دختران در دوره ابتدایی کارهای جدی در حال شکل‌گیری است و تابستان امسال ۷۶ هزار آموزگار اجرای ورزش در دوره ابتدایی را آموزش ویژه دیده‌اند.