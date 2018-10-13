قیمت نفت اندکی رشد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در اواخر جلسه معاملاتی روز جمعه، به دنبال رشد اندک بازارهای سهام، قیمت نفت خام، که با کاهش چشم‌انداز تقاضا، افت کرده بود، تثبیت شد و اندکی بالا آمد. قیمت نفت برنت چند بار به زیر ۸۰ دلار افت کرد و دوباره به بالای آن بازگشت.

سهام در بازارهای سراسر دنیا، پس از سقوط چند روزه خود، روز جمعه جهش کردند، اما با این حال بدترین ضرر هفتگی خود در چند ماه اخیر را ثبت کردند. اوراق خزانه‌داری آمریکا اندکی رشد کرد و دلار توانست سودهای روز قبل خود را حفظ کند.

این تحولات باعث شد تا بازارهای نفت در انتهای معاملات دیروز رشد کند و از زیر فشار گزارش چشم‌انداز تقاضای ضعیف خود بیرون بیاید.

آژانس بین‌المللی انرژی، ناظر انرژی غرب، در گزارش ماهیانه خود گفت که بازارها فعلا از لحاظ عرضه در وضعیت مناسبی به سر می‌برند و پیش‌بینی خود از تقاضای نفت در سال جاری و سال آینده را کاهش داد.

در انتهای معاملات جمعه شب، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، ۱۷ سنت از قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه بالاتر رفت و در ۸۰.۴۳ دلار بسته شد.

این درحالی است که روز پنج‌شنبه شاخص برنت با سقوط سنگین ۳.۴ درصدی روبرو شده بود.

قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا هم ۳۷ سنت رشد کرد و معاملات این هفته خود را با قیمت ۷۱.۳۴ دلار به پایان برد.

جن کیلداف، یکی از شرکای شرکت مدیریت سرمایه اگین‌کپیتال، در نیویورک، می‌گوید: چشم‌انداز عرضه ضعیف‌تر توجه زیادی را در بازارها به خود معطوف کرد، اما پتانسیل آن وجود دارد که هر چه به پایان امسال پیش می‌رویم با کمبود واقعی عرضه روبرو شویم. هرچند چشم‌انداز تقاضا با توجه به وضعیت اختلافات بین چین و آمریکا، آسیب دیده است.

برای این هفته نفت خام آمریکا سقوطی ۳.۶ درصدی را ثبت کرد، درحالی که نفت برنت ۴.۱ درصد ارزان‌تر شد.