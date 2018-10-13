آخرین وضعیت پرونده های تخلفات خودرو

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پرونده تخلفات واردات خودرو به کجا رسید؟ نواقص این پرونده رفع شد؟ گفت: این پرونده هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

وی افزود: پرونده های واردات خودرو پرونده های متعددی است و کارهای تحقیقی و تکمیلی آن در حال انجام است و هر زمانی که به دادگاه ارسال شد، رسیدگی به آن برابر مقررات و در اسرع وقت انجام می شود.

وی در پاسخ به این سوال که پرونده میثم رضایی در رابطه با تخلفات واردات خودرو به کجا رسیده است گفت: این پرونده یکی از پرونده های واردات خودرو است که هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مشایی و جوانفکر گفت: مرجع رسیدگی به پرونده مشایی و جوانفکر دیوان عالی کشور نیست، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر است اما بخش مربوط به آقای مشایی به لحاظ اینکه دادگاه حضوری برگزار شده است امروز یا فردا به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. بخش مربوط به جوانفکر به دلیل اینکه رای غیابی صادر شده ابتدا باید واخواهی توسط همان شعبه دادگاه انجام شود و بعد از فرایند واخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج گفت: پرونده هنوز به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. به دلیل اینکه تعداد شکات زیاد است و در شهرهای مختلف حضور دارند سه مورد از ابلاغ های شکات هنوز برنگشته است.

رییس کل دادگستری استان تهران در ارتباط با پرونده 3 مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شدند خاطرنشان کرد: به حکم اعتراض شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و تعیین شعبه آن با دیوان عالی کشور است.