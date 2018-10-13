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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

آشنایی با «موسیو آرسن»

نخستین داروخانه شبانه روزی ایران را چه کسی ساخت

نخستین داروخانه شبانه روزی ایران را چه کسی ساخت

شبکه مستند سیما شنبه ۲۱ مهر ساعت ۲۱ در تازه‌ترین قسمت از مجموعه «سینما حقیقت» مستند «موسیو آرسن» ساخته‌‎ عبدالستار کاکایی را پخش خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «موسیو آرسن» مستندی درباره زندگی و فعالیت‌های انسان‌دوستانه آرسن میناسیان موسس نخستین داروخانه شبانه‌روزی ایران و اولین آسایشگاه سالمندان و معلولان رشت است؛ مردی که با گذشت بیش از چهار دهه از مرگش هنوز افراد بسیاری به نیکنامی از او یاد می‌کنند.

این فیلم از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

عوامل تولید مستند ۵۰ دقیقه‌ای «موسیو آرسن» عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: عبدالستار کاکایی، پژوهشگر: محبوبه زارعی، فیلم‌برداران: مهدی صفری و عبدالستار کاکایی، صدابردار: علی قاسمی، صداگذار: محمدرضا رسول، تدوینگران: ایمان قوامی و عبدالستار کاکایی، گوینده متن: سعید مقدم‌منش.

کد مطلب 4428592

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