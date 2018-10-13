نخستین داروخانه شبانه روزی ایران را چه کسی ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، «موسیو آرسن» مستندی درباره زندگی و فعالیت‌های انسان‌دوستانه آرسن میناسیان موسس نخستین داروخانه شبانه‌روزی ایران و اولین آسایشگاه سالمندان و معلولان رشت است؛ مردی که با گذشت بیش از چهار دهه از مرگش هنوز افراد بسیاری به نیکنامی از او یاد می‌کنند.

این فیلم از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۹ بازپخش می‌شود.

عوامل تولید مستند ۵۰ دقیقه‌ای «موسیو آرسن» عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده: عبدالستار کاکایی، پژوهشگر: محبوبه زارعی، فیلم‌برداران: مهدی صفری و عبدالستار کاکایی، صدابردار: علی قاسمی، صداگذار: محمدرضا رسول، تدوینگران: ایمان قوامی و عبدالستار کاکایی، گوینده متن: سعید مقدم‌منش.