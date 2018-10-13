به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل کانون، در این کمیسیون ۱۰۹ پرونده مورد بررسی و صدور رأی قرار گرفت که از این تعداد، ۷۸ پرونده ثبتی و۳۱ نمونه خواستار مجوز تولید بود.
در سومین کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز تولید از مجموع پروندههای ثبتی، ۶۰ پرونده از نظر ثبت بدونمانع تشخیص داده شد.
همچنین در این کمیسین مجوز تولید ۳۱ اسباببازی صادر شد و ۱۳ پرونده هم از ثبت، تبدیل به تولید شد تا در مجموع ۴۴ اسباببازی مجوز تولید دریافت کنند.
در حال حاضر اسباببازیها و سرگرمیهای در ۶ گروه حرکتی مهارتی، آموزشی و کمک آموزشی، فکری، فرهنگی و هنری، کمک درمانی، الکترونیکی و رایانهای مورد بررسی و صدور رأی قرار میگیرد.
دبیرخانه شورای نظارت بر اسباببازی با توجه به سیاستهای حمایتی و هدایتی و به منظور معرفی ایدهها، طرحها و تولیدات داخلی و اسباببازیهای جدید و در سال حمایت از تولید ملی و کالاهای ایرانی اقدام به تهیه فهرستی از اسباببازیهای جدید برای آگاهی جامعه صنعت اسباببازی کرده است که از طریق رسانههای جمعی در اختیار علاقهمندان قرار میگیرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد: هدف از این کار، معرفی طراحان اسباببازی به جامعه تولید کنندگان است تا این معرفی، سرآغاز کار جدید و افزایش تولیدات ارزنده داخلی در کشور باشد امری که با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش ابتکارات تولیدکنندگان، استقلال اقتصادی و افزایش ثروت ملی باید بیشتر مدنظر قرار گیرد.
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