رئیس سازمان فناوری اطلاعات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حکمی امیر ناظمی اشنی را به عنوان معاون وزیر و رئیس جدید سازمان فناوری اطلاعات منصوب کرد.

در این حکم آمده است: «باتوجه به ابلاغ قانون جدید ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و نظر به مشمولیت قانون مذکور برای رسول سرائیان، ضمن تشکر از تلاش های ارزشمند وی برای تغییر استراتژی سازمان به عنوان یک سازمان توسعه ای به جای یک سازمان پروژه گرا و تقویت بخش خصوصی به ویژه کسب و کارهای نوپای دیجیتالی، توسعه زیرساخت های دولت الکترونیک و شتاب بخشی به ارایه خدمات دولت الکترونیکی و پیشبرد اهداف سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات با کمک بخش خصوصی و همه ذی نفعان، باتوجه به تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات» منصوب می کنم.»

امیر ناظمی اشنی دارای دکتری مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبایی است و مدیریت گروه آینده اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را برعهده داشت و علاوه بر آن مجری پروژه نقشه راه خدمات بانکداری جامع، مدیر روش شناسی پروژه نقشه راه صنایع الکترونیک مخابرات ایران و مدیر روش شناسی طرح نقشه راهبردی توسعه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور را در رزومه کاری خود دارد.