به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلمهای ورزشی ایران، آثاری به نمایندگی از ایران در رقابت فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی (FICTS) حضور خواهند داشت. این آثار فیلم های برگزیده یازدهمین جشنواره فیلمهای ورزشی ایران است که در ژانویه ۲۰۱۸ برگزار شد.
فیلمهای بلند «کاپیتان امیر» به کارگردانی سعید چاری، «من ایرانیام» به کارگردانی محمدرضا آهنج، «اسنیف» به کارگردانی فرزانه امینی، مستند «خواهرم محدثه» به کارگردانی عاطفه محرابی، مستند «ایران به توان ۲» به کارگردانی فرزانه امینی و برنامه تلویزیونی به تهیه کنندگی مجتبی پوربخش و شبکه ورزش در این رویداد بینالمللی به رقابت میپردازند.
همچنین فیلم های «ساچین» از کشور هند، «سبز و قرمز» از کشور ترکیه، «k۲ و باربران نامرئی» از کشور پاکستان، «سلطان» از کشور هند از ستاد ایران به عنوان مقر فدراسیون فیلمهای ورزشی در غرب آسیا به این رویداد معرفی شدهاند.
جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی ایران، نماینده انحصاری فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی (FICTS) است که با حمایت وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و سازمان صداوسیما و شبکه ورزش برگزار می شود؛ این رویداد در ایران به عنوان مرحله مقدماتی جشنواره فیلمهای ورزشی به شمار میآید و وظیفه انتخاب تولیدات و آثار فیلمسازی ورزشی را برعهده دارد.
این جشنواره به منظور رقابت بین فیلمسازان، برنامه سازان، کشف استعدادهای جوان و معرفی چهرهای خلاق، همگام با سیاستهای ورزش کشور، کمیته ملی المپیک یا پارالمپیک و FICTS، در راستای حمایت از تولید و عرضه فیلم های ورزشی برگزار خواهد شد. آثاری که می توانند در این جشنواره شرکت کنند باید دارای موضوع یا مضامین ورزشی بوده و با هدف ترویج اهداف المپیک، جنبش المپیک و تقویت روحیه و منش ورزشکاری تولید شده باشد.
مقر فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی (FICTS) در میلان ایتالیا است که بیش از ۱۱۶ کشور عضو این فدراسیون هستند و ایران جزو مناطق ۱۶ گانه فدراسیون جهانی فیلمهای ورزشی است. همه ساله در ماه نوامبر جشنواره جهانی فیلم های ورزشی با حضور چهرههای سینمایی و قهرمانان ورزشی از کشورهای مختلف در میلان برگزار میشود.
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