حضور حدود ۵ هزار متکدی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی ضمن اعلام این خبر با اشاره به نقش مردم در افزایش تعداد متکدیان در پایتخت گفت: به طور معمول، شهروندان از سر دلسوزی به متکدیان کمک می کنند به این امید که وضعیت معیشت این افراد بهبود پیدا کند، اما مسئله تکدی گری و ساماندهی آن دارای اضلاع مختلف است که بخشی از آن به شهرداری تهران مربوط می شود و بخش های دیگر، فعالیت های کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان را دربرمی گیرد.

وی ادامه داد: اگر کمک های نقدی مردم به سمت سازمان های مردم نهاد و خیریه ها معطوف شود و به حمایت های سطحی آن هم در سطح خیابان محدود نشود، در کنار اقدامات دستگاه های مسئول به مرور شاهد کاهش آسیب خواهیم بود.

صادقی با تاکید بر اینکه موتور مولد آسیب های اجتماعی هیچ گاه خاموش نمی شود، اما می توان به کند شدن آن کمک کرد، گفت: شهروندان باید به این موضوع آگاه شوند که مهم ترین عامل در توسعه تکدی گری کمک به افراد متکدی است.

معاون حمایت های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد مکتدیان حاضر در پایتخت تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار، در حال حاضر حدود ۵ هزار متکدی اعم از زن، مرد و کودک در تهران حضور دارند و متکدیان خارجی نیز بخشی از این جمعیت را تشکیل می دهند.

صادقی با اشاره به تعداد متکدیان خارجی در تهران گفت: بر اساس آمار گشت های شهرداری تهران، از تعداد ۲ هزار و ۹۴۷ مددجوی متکدی شناسایی شده در شش ماهه اول سال ۹۷ تعداد ۱۲۷ نفر اتباع خارجی بوده اند که میانگین آن روزانه ۰.۷ نفر است.



وی افزود: در شش ماهه آخر سال ۹۶ نیز ۱۱۲ نفر از متکدیان شناسایی شده در تهران را اتباع خارجی تشکیل می دادند که به طور میانگین روزانه شامل ۰.۶ نفر بود.

صادقی با بیان اینکه مقایسه این دو آمار حکایت از افزایش ۰.۱ دهم نفر از متکدیان خارجی در طول یک سال گذشته دارد، گفت: با وجود این افزایش، نوسانات بازار ارز بر تعداد متکدیان خارجی در تهران تاثیرگذار بود؛ به طوری که از تعداد هزار و ۶۷۷ نفر مددجوی متکدی شناسایی شده در سه ماهه دوم سال ۹۷ تعداد ۵۴ نفر اتباع خارجی بوده اند که میانگین آن ۰.۶ نفر در روز است، این میزان نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ با ۰.۲ دهم نفر کاهش رو به رو بوده است.



وی در پایان با اشاره به اینکه بالارفتن قیمت ارز در الگوی مصرف مواد مخدر نیز تاثیرگذار بوده است، تصریح کرد: این روزها آن نوع از مواد مخدر که در گذشته با قیمت کم تر و ارزان تر در اختیار معتادان بود، طرفدار بسیاری پیدا کرده و الگوی مصرف در این زمینه به شکل محسوسی تغییر پیدا کرده است.