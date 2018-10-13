آثار مثبت تمرکززدایی از ثبت سفارش آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین فرهنگی، در خصوص ثبت سفارش واردات کالاهای گروه دو و سه در مراکز استان‌ها، اظهار داشت: نباید حوزه اقتصاد حوزه اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه باشد و باید مسیر را تسهیل کرد؛ نظارت، سیاست‌گذاری و وحدت رویه امر دیگری است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: اینکه اجرا در حوزه ثبت سفارش کالاهای وارداتی را متمرکز کنند به راه‌روهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و شاهد تصمیم‌ گیری‌های عده معدودی که تسلطی به امور کشور ندارند باشیم کار نادرستی است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: از اصل واگذاری ثبت سفارش واردات کالاهای گروه دو و سه در مراکز استان‌ها حمایت می‌کنیم اما در نحوه اجرا، جزئیات، نظارت‌ها، استانداردسازی شیوه‌ها و روش‌ها باید از هرگونه اقدام ناهماهنگ و متفاوت در استان‌ها جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان در خصوص اینکه با این اقدام تخلفات در مسیر ثبت سفارش کالاهای وارداتی کاهش پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: باید در جریان واگذاری ثبت سفارش‌ کالاهای گروه دو وسه به مراکز استان‌ها روان کردن مسیر اقتصاد کشور در اولویت قرار بگیرد.