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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۲۹

تلفات انفجار در «تخار» افغانستان به ۱۸ کشته و ۴۰ زخمی افزایش یافت

تلفات انفجار در «تخار» افغانستان به ۱۸ کشته و ۴۰ زخمی افزایش یافت

تلفات حمله انتحاری امروز به گردهمایی انتخاباتی در ولایت تخار افغانستان به ۱۸ کشته و ۴۰ زخمی افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، تلفات حمله انتحاری امروز به یک گردهمایی انتخاباتی در ولایت تخار افغانستان به ۱۸ کشته و ۴۰ زخمی افزایش یافت.

«جواد هجری» سخنگوی والی تخار در این خصوص اعلام کرد که این انفجار در گردهمایی انتخاباتی «نظیفه یوسفی بیگ» نامزد پارلمان در شهر «رستاق» این ولایت روی داده است.

گفته شده است انفجار ناشی از بمب کارگذاشته‌شده در یک موتورسیکلت بوده است.

تخار در شمال افغانستان ولایتی هم‌ مرز با تاجیکستان است و گروه‌ های مسلح مخالف دولت از جمله طالبان در آن فعال هستند.

این درحالیست که انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر ماه) برگزار شود و طالبان اخیراً حملات خود را در مناطق مختلف افزایش داده است.

کد مطلب 4429182

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