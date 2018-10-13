حال و روز شهرداری ساری خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ذلیکانی شامگاه شنبه در جلسه شورای شهر ساری خواهان ایجاد و ارتقای سازمان سرمایه گذاری در شهرداری ساری شد و گفت: اکنون اگر شهروندی بخواهد در شهر ساری سرمایه گذاری کند دچار سردرگمی می شود.

وی سازمان سرمایه گذاری را برای برون رفت از مشکلات فراروی شهرداری در حوزه اقتصادی مهم دانست و گفت: این سازمان باید با سازوکار مناسب ایجاد شود.

وی سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی را از دیگر نیازمندیها برشمرد و گفت: با توجه به تشکیل سازمان نوپای فرهنگی و ورزشی شهرداری باید گزارش کامل و جامعی از واگذاری سالن های ورزشی تحت پوشش به اشخاص و بخش خصوصی ارائه دهد.

ذلیکانی ادامه داد: با توجه به اساسنامه داخلی شوراها و پیگیری مصوبات، در خصوص واگذاری جمع آوری پسماند منازل این طرح هنوز مورد اجرا قرار نگرفت و باید گزارش جامعی از روند اجرای کار به شورا ارائه شود.

نایب رئیس شورای شهر ساری از زباله به عنوان اموال شهر در اختیار پیمانکار قرار گرفته است خواستار پیگیری مناسب در زمینه روند اجرای این طرح شد.

وی با بیان اینکه حال و روز شهرداری ها در استان مازندران خوب نیست گفت: هر روز خبر استعفا را در شهرداری های استان می شنویم و واقعیت آن است حال شهرداری ها خوب نیست.

عضو شورای شهر ساری با اشاره به اینکه ۱۴ ماه از فعالیت شورای پنجم می گذرد گفت: هنوز موفق به دیدار استاندار مازندران نشدیم و عملا مدیریت شهری در اداره امور استان کنار گذاشته شده است.

ذلیکانی با بیان اینکه شهرداری ها متاثر از شرایط اقتصادی کشور هستند گفت: وضعیت عمرانی در استان مازندران دردآور است و به نظر می رسد این شیوه و راه قرار نیست اصلاح نشود.

نایب رئیس شورای شهر ساری با اظهار اینکه باید از اشتباه تاریخی خود در رای دادن به دولت در دوره گذشته باید توبه کنیم ادامه داد: وضعیت استان هر روز بدتر می شود.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه بوستان ملل متوقف است گفت: همچنین پروژه پارک بانوان هنوز افتتاح نشده است و این مسئله مایه انتقاد است.