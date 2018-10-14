خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- جواد قنبری: حدود ۲ هفته دیگر تا اربعین مانده و هر کسی در هر گوشه از این کره خاکی در حال آماده شدن برای این رویداد عظیم است تا از این کاروان عظیم جا نماند، کاروانی به وسعت تاریخ که لحظه به لحظه نیز بر عظمت آن افزوده می شود.

اما چندسالی است که مردم مرزدار استان سیستان و بلوچستان نیز با همه وجود تلاش می کنند تا ذره ای در این دریای عظیم باشند و با توجه به اینکه مسیر حرکت کاروان زائران پاکستانی اربعین حسینی از این استان می گذرد، بتوانند خود را در زمره خادمان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ثبت کنند.

با توجه به اینکه استان سیستان و بلوچستان تنها راه ارتباطی پاکستان به حوزه آسیای میانه، اروپا و نیز کشور عراق است از همین رو چند سالی است که خیل عظیم عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از کشور پاکستان از طریق مرز «میرجاوه» وارد کشور می شوند تا از این طریق خودشان را به محبوبشان برسانند و در رنگین کمان زیبای زیارت اربعین نقش خود را ایفا کنند.

چندسالی است که ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان به صورت کاملا مردمی و خودجوش چند روز مانده به اربعین تشکیل می شود زائرین پاکستانی در راه رسیدن به کربلا پس از پا گذاشتن به خاک جمهوری اسلامی ایران به طور متوسط یک تا دو روز در سیستان و بلوچستان سپری می کنند از همین رو چندسالی است که ستاد مردمی اربعین استان سیستان و بلوچستان به صورت کاملا مردمی و خودجوش در چند روز مانده به اربعین تشکیل می شود تا مردمان پایتخت وحدت ایران اسلامی هم بتوانند نقشی کوچک در خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی داشته باشند.

زائرین عزیز پاکستانی اربعین حسینی از مرز میرجاوه واقع در ۷۵ کیلومتری شرق زاهدان وارد استان سیستان و بلوچستان می شوند و پس از ورود به خاک ایران اسلامی معمولا یا در مرز میرجاوه و یا در زاهدان اتراق می کنند تا خودشان را برای ادامه سفر آماده کنند در این بین آن هایی که زودتر حرکت کرده اند قبل از عزیمت به کربلا به مشهد و قم هم می روند تا پس از استشمام عطر شمیم رضوی و زیارت حضرت معصومه (س) خود را به کاروان اربعین برسانند.

میزبانی از زوار اربعین برای مردم سیستان و بلوچستان یک توفیق الهی است

رضا بختیاری، دبیر ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای پذیرایی مطلوب از زوار پاکستانی پیش بینی شده است.

وی افزود: مردم سیستان و بلوچستان بی صبرانه چشم انتظار زوار پاکستانی اربعین حسینی هستند و این میزبانی برای ما یک توفیق الهی است.

وی با اشاره به اینکه ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان سال گذشته از بیش از ۴۰ هزار نفر از زائرین پاکستانی میزبانی کرد، ادامه داد: پیش بینی می شود امسال نیز ۷۰ هزار زائر پاکستانی اربعین حسینی از مرز «میرجاوه» برای اعزام به کربلا وارد کشور شوند.

دبیر ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان گفت: این ستاد در ۵ زمینه حمل و نقل، فرهنگی، اسکان، اطعام و بهداشت و درمان به زائران پاکستانی خدمت رسانی می کند.

تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر در این سایت برای خدمات رسانی به زائران پاکستانی نام نویسی کرده اند وی با اشاره به اینکه سایت (www.۴۰۰۵۴.ir) جهت ثبت نام از خادمان افتخاری و همچنین کمک به این ستاد ایجاد شده است، اظهار داشت: تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نفر در این سایت برای خدمات رسانی به زائران پاکستانی نام نویسی کرده اند که ۷۰۰ نفر آنان در اولویت بکارگیری هستند.

بختیاری با اشاره به اینکه خدمات دهی به زوار پاکستانی از ۲۱ مهر ماه آغاز و تا ۷ آبان ادامه دارد، گفت: تمام خدمات و برنامه ریزی های این ستاد با کمک مردم ولایت مدار استان و همینطور به صورت خودجوش و مردمی در حال انجام و پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه شرایط برای پذیرایی و اسکان زائران عزیز پاکستانی فراهم شده است، افزود: امسال علاوه بر میرجاوه ۳ مکان در زاهدان نیز برای پذیرایی و ارائه خدمات به زائران پاکستانی پیش بینی شده است.

دبیر ستاد مردمی اربعین سیستان و بلوچستان اظهار داشت: علاوه بر این موارد خدمات بهداشتی و درمانی نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و تعدادی از داوطلبان عرصه بهداشت و درمان به این زائران گرامی ارائه می شود.

نخستین کاروان زائران پاکستانی اربعین وارد استان سیستان و بلوچستان شد

بالاخره انتظار ها به پایان رسید و روز شنبه اولین کاروان زوار پاکستانی اربعین حسینی شامل ۳۰۰ نفر پس از تشکیل ستاد مردمی اربعین وارد استان سیستان و بلوچستان شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت و جهت اسکان به زائرسرای امام رضا (ع) زاهدان منتقل شدند.

اما حال و هوای خدام زائر سرای امام رضا (ع) زاهدان هم در زمان ورود این زوار عزیز جالب توجه بود از ساعت ها قبل همه خدام همچون کسانی که سال ها در انتظار ورود عزیزان خود هستند در هول و ولا بودند و با توجه به اینکه برای هر کدام از زوار وظیفه مشخصی معین شده بود در حال آماده سازی امور بودند.

یکی از خدام که سینی اسپند دود کن را در دست داشت با چشمان نگران به جاده نگاه می کرد به او نزدیک شدم تا با او مصاحبه ای داشته باشم اما گفت استرس دارم و نمی توانم صحبت کنم اجازه عکس گرفتن هم نداد، البته نه تنها او که هیچ کدام از خدام دوست نداشتند عکسی از آن ها منتشر شود.

کمی آن طرف تر دکتر کفاش در حال راه انداختن بساط خود بود از دور که من را دید صدایم کرد و از من گله کرد که چرا در گزارش قبلی ام از کار او نام برده ام، این عضو هیئات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال گذشته بنا بر نذری که دارد امور کفاشی زائرین پاکستانی اربعین را انجام می دهد.

عشق به حسین(ع) مختص به شیعیان نیست

خلاصه همه در شور و اشتیاق بودند تا اینکه زائرین رسیدند و بلافاصله پس از رسیدن زائران هم، همه خدام به صورت خودکار به سر کار خود رفتند یکی به ایستگاه صلواتی رفت و دیگری به آشپزخانه، و آن دیگری هم جارو را برداشت.

برادران اهل سنت نیز همچون سال گذشته با برپاکردن دو موکب در حال خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند اما در این میان اصحاب رسانه و خبرنگارانی که در زائرسرای امام رضا (ع) بودند نیز بیکار نماندند و به کمک خادمان رفتند و آب و جارو کردن محوطه زائرسرا سعی کردند تا ذره کوچکی در اقیانوس اربعین باشند.

اما این عشق فقط مختص به شیعیان و حتی مسلمانان نیست بلکه همه آزادگان جهان دوست دارند تا خود را به این کاروان عظیم برسانند از همین رو برادران اهل سنت سیستان و بلوچستان نیز همچون سال گذشته با برپاکردن دو موکب در «میرجاوه» و «نصرت آباد» در حال خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند. علاوه بر آن بزرگان مذهبی اهل سنت و سران طوایف بلوچستان نیز بر لزوم خدمت رسانی به این زائران عزیز تاکید دارند و برخی از بزرگان طوایف در شهرستان میرجاوه شخصا برای خوش آمدگویی به زائرین پاکستانی در موکب ها حضور پیدا می کنند.