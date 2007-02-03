جلسه با رئیس جمهوری درباره بورس نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالح آبادی امروز در یک نشست مطبوعاتی یادآور شد : بحث بورس نفت بحث خاصی است که سازمان بورس به عنوان مقام ناظر باید اساسنامه بورس را تصویب کند ولی این که این بورس به طور عملیاتی ایجاد و راه اندازی شود ، کار سازمان بورس نیست.

وی تاکید کرد : راه اندازی بورس جزو وظایف سازمان بورس نیست همان طور که راه اندازی کارگزاری هم جزو وظایف سازمان نیست و اگر کسی می خواهد شرکت سهامی عام ایجاد کند به سازمان مراجعه می کند و سازمان رسیدگی می کند و در حوزه بورس نفت هم همین مساله است .

صالح آبادی خاطرنشان کرد : بورس نفت یکی از بورس‌های تخصصی است که باید علاوه برنظارت و موارد مورد نیاز را در اختیار آنها بگذاریم و کمک کنیم ولی بحث‌هایی درباره این که شرکت بورس نفت به صورت سهامی عام 5/2 درصد راه بیفتد یا به گونه ای دیگر مطرح است .

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یاداور شد : این شرکت در اواخر سال 1383 در کیش به ثبت رسیده است و با اختیارات ماده 58 قانون ، این بورس می تواند در چارچوب همان شرکت سهامی خاص یا سهامی عام فعالیت کند تا مرحله راه اندازی و شش ماه فعالیت کند و بعد خود را با قانون تطبیق دهد و این جزو اختیارات دولت است و مشکل قانونی یا مشکل اجرایی ندارد.و این شرکت ثبت شده و هیات مدیره و مدیرعامل دارد و می توانند ان را پیگیری کنند .

صالح آبادی درباره مسائل مطرح شده در جلسه با رئیس جمهور گفت : در این نشست دو مسئله مطرح شد که یکی بورس نفت و دیگر بازار نفت بود.

وی ادامه داد: در بازارهای بورس قراردادهای آتی و پیمان‌های آتی مورد توجه است و معاملاتی که می خواهد انجام شود در بازار اتفاق می افتد و در مرحله نخست نمی توانیم بگوییم نفت خام وارد بورس شود و دستکم در یک فاز دو سه ساله نمی توانیم در این ابعاد بورس داشته باشیم که در مرحله نخست باید در کوتاه مدت به سراغ بازار فیزیکی نفت برویم و از محصولات شروع کنیم و بعد کم کم به سمت نفت خام برویم و از بازار معاملات فیزیکی شروع کنیم و به سمت بازار بورس برویم که معاملات مشتقه در آن انجام می شود .

وی تاکید کرد : مقررات این بورس باید بین المللی باشد، زیرا خریداران ، فروشندگان و دلالان باید در آن فعالیت کنند واستانداردهای بین المللی بر آنجا حاکم خواهد بود که نیازمند کمک بانک‌های بین المللی وموسسات رتبه بندی بین المللی داریم . این بورس یک مسئله داخلی نیست و ابعاد بین المللی دارد . در این نشست سخنان خود را در 19 محور اعلام کرد که درباره بحث بازار اولیه گفت:پس از جلسات متعدد در کمیسیون فرعی شورای بورس وجلسات شورا دستورالعمل آن تصویب شد و کار آن در سازمان بورس و اوراق بهادار شروع شده است .

وی با بیان این که این دستورالعمل دو حوزه را پوشش می‌دهد، افزود: یکی شرکت‌های درشرف تاسیس سهامی عام که برای عرضه عمومی اوراق بهادار باید از سازمان بورس مجوز بگیرند و دیگری حوزه افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام چه بورسی باشند و چه غیر بورسی .

صالح آبادی ادامه داد: اداره نظارت بر بازار اولیه هم با مسئولیت زارع در سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد شده است و شرکت پتروشیمی زنجان به عنوان نخستین شرکت بر اساس این دستور العمل مجوز دریافت کرد .

وی توضیح داد: این دستورالعمل به اداره ثبت شرکت‌ها نیز ارائه شده است و از این پس هر شرکت سهامی عام که بدون مجوز سازمان در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود ، غیر قانونی است . هدف قانونگذار این بوده است که شفافیت اطلاعاتی لازم وجود داشته باشد تا هم در مرحله تشکیل و هم پس از ورود به بورس اطلاعات کامل باشد .

رئیس و سخنگوی بورس اوراق بهادار تصریح کرد: بررسی سازمان نیز فقط به منزله شفافیت اطلاعاتی است و به منزله تایید سودآور بودن و تایید طرح‌های شرکت نیست و سرمایه گذاران باید به این نکته توجه کنند و ما به هیچوجه توصیه و سفارشی درباره این شرکتها نداریم .

وی با اشاره به این که اطلاعات بیانیه ثبت و اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی مجموعه اطلاعاتی است که ما از شرکت‌ها دریافت می کنیم، اظهارداشت: سایر اطلاعاتی که در بیانیه ثبت هست و در روزنامه ها منتشر نمی شود در پایگاه‌های اینترنتی سازمان بورس و اوراق بهادار درج می شود و این مطلب در انتهای آگهی نیز ذکر می شود .

دستورالعمل اداره ثبت شرکت‌ها

صالح آبادی ادامه داد: در این دستورالعمل که به درخواست اداره ثبت شرکت‌ها تهیه شد چند موضوع مورد توجه قرار گرفت؛ یکی تاسیس نهادهای مالی ،‌otc ها و بورس‌ها و اساسنامه آنها باید به تایید سازمان بورس برسد . مورادی که پیش از تصویب قانون به ثبت رسیده است نیز باید خود را با قانون تطبیق دهند و اگر تخلفی رخ دهد با توجه به نداشتن مجوز قانونی باید پاسخگو باشند .

وی خاطرنشان کرد: مورد دوم تغییرات هیئت مدیره های مالی است که باید به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد و موضوع دیگر تغییر موضوع فعالیت به نهادهای مالی است یعنی شرکتهایی که قبلا ثبت شده اند موضوع فعالیت خود را به نهاد مالی تغییر دهند و با توجه به تغییر ماهیت باز هم باید از سازمان بورس مجوز بگیرند .

وی با بیان این که حوزه پذیرش به تصریح ماده 30 به شرکت بورس منتقل شده است و اگر شرکتی قصد ورود به بورس را دارد و می خواهد به بورس پذیرش شود باید با این شرکت هماهنگ باشد، گفت: چارچوب‌های کنونی همان چارچوب‌های قبلی است که به مرور اصلاح می شود و این مسئله ارتباطی به سازمان بورس و اوراق بهادار ندارد .

به گفته صالح آبادی ، تالارهای منطقه ای نیز با توجه به این که جزو وظایف اجرایی و عملیاتی محسوب می شود از ابتدای بهمن به شرکت بورس منتقل شده است و همه فعالیت‌های این تالارها با نظارت شرکت بورس اوراق بهادار است . ایجاد تالار جدید و مسائل راجع به تالارها از این پس در حیطه اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران است .

رئیس و سخنگوی سازمان بورس اوراق بهادار ادامه داد: درحوزه بین الملل ما در دو مجموعه فدراسیون جهانی بورس‌هاو فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی کوچک عضو هستیم و این حوزه نیز به شرکت بورس اوراق بهادار تهران واگذار شده است و اگر نیاز به پیگیری اطلاعاتی در این زمینه وجود داشته باشد شرکت این کار را انجام خواهد داد .

وی تصریحح کرد: سازمان بورس هم اکنون پیگیر عضویت درمجموعه بسیار مهمی با عنوان ISCO است که بیش از صد عضو دارد و در خواست عضویت و اطلاعات لازم را به آنها داده ایم و تا اردیبهشت سال اینده عضو این سازمان خواهیم شد که مقر ان در مادرید اسپانیاست.

انتقال بخش‌های اجرایی به شرکت بورس

وی گفت: حوزه بازار و عملیات بورس از اداره تالارها ، توقف و بازگشایی نمادها و معاملات عمده و بلوک و همه مواردی که در بازار اتفاق می افتد قرار است به شرکت بورس واگذار شود.

در جلسات مشترک چارچوب‌های مورد نیاز مورد توافق قرار گرفت که همان چارچوب‌های قبلی بوده است و آیین نامه معاملات باید متناسب با شرکت بورس باید تغییر کند و اختیارات دبیر کل و هماهنگی ها و مسائلی که با نظر دبیر کل بود به مدیر عامل شرکت بورس واگذار شده است و همه عملیات جاری بازار را شرکت بورس اجرا خواهد کرد. در بخش تخلفات و نظارت بر اعضا نیز شرکت بورس تمهیداتی اندیشیده است که در صورت ایجاد امادگی شرکت این بخش نیز اماده واگذاری است و از اواسط این هفته بخش بازار به شرکت بورس منتقل می شود

شرکت بورس کالا

وی درباره بورس کالا نیز اظهارداشت: انواع کالاها می توانند در این بورس پذیرش شوند . هیئت اجرایی تاسیس شرکت بورس کالای ایران از بین اعضای موسس انتخاب و مراحل اولیه را انجام داده است و مرحله پذیره نویسی عمومی آن نیز به زودی انجام خواهد شد و پیشرفت خیلی خوبی داشتند . هیئت موسس مبالغ تعهد شده را واریز کرده اند و 30 درصد ان نیز به زودی پذیره نویسی خواهد شد.

صالح آبادی در ادامه به طرح اطلاع رسانی کدال اشاره کرد و گفت: کدال تا پایان سال به طور آزمایشی در باره چند شرکت اجرا خواهد شد و با توجه به اینکه در گذشته اطلاعات شرکتها فرایند طولانی داشت و به موقع بودن اطلاعات را به تاخیر می انداخت و با توجه به ای نکه امضای الکترونیکی در مجلس نهایی شده است این سیستم الکترونیکی می تواند بخشی از فرایند به موقع بودن اطلاعات را تسهیل کند این سیستم می تواند به تسریع توقف و بازگشایی نمادها کمک کند .

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون شرکت‌های بورس موظف هستند اطلاعات خود را بر اساس دستورالعملی که در دست تهیه است و زمانبندی هایی تعیین کرده است ارائه کنند که در غیر این صورت تخلف محسوب می شود . و این سیستم بخشی از مشکلات ما را حل می کند .

رئیس و سخنگوی سازمان بورس اوراق بهادار درباره نرم افزار اتوس نیز گفت: نسخه آزمایشی این نرم افزار به ما تحویل شده است و برای کارگزاران هم جزوه اموزشی خوبی برای انها تهیه شده است و مراحل آموزشی هم در حال انجام است و سخت افزار مورد نیاز این نرم افزار نیز اقدام شده است که حدود سه ماه دیگر اماده می شود و امیدواریم تا اردیبهشت سخت افزار به ماتحویل شود و بتوانیم این نرم افزار را نصب و اجرا کنیم . این نرم افزار انقلاب بزرگی در حوزه بازار سرمایه ایجاد می کند و بسیاری از مشکلات ما را حل خواهد کرد .

عرضه سهام شرکت مس

وی در ادامه به عرضه سهام شرکت مس در بورس اشاره و خاطرنشان کرد: تا پنج درصد سهام این شرکت فردا عرضه می شود و ما مدتها به دنبال اجرای ان بودیم که این مساله در بزرگتر شدن بازار بورس کمک زیادی می کند . ارزش سهام آن بستگی به قیمتی دارد که فردا در بازار کشف می شود ولی به هر حال ارزش ان میلیارد دلاری است . در عین حال، قیمت اولیه ای برای آن در نظر گرفته نشده است .

وی ادامه داد: باید ببینیم کشش بازار وضعیت چگونه است و با توجه به این مساله ، بخشی یا تمام پنج درصد این سهام عرضه خواهد شد. مس را ما عرضه می کنیم

صالح آبادی در ادامه گفت: ارائه اطلاعات و مراحل درج فولاد مبارکه به زودی طی می شود و عرضه آن بستگی به شرایط بازار دارد که شرکت بورس ان را انجا م خواهد داد .

رئیس و سخنگوی سازمان بورس اوراق بهادار درباره آزمون اصول مقدماتی اظهارداشت: در نظر داریم مدارک حرفه ای را در بازار سرمایه توسعه دهیم و با توجه به بر اساس قانون جدید نهادهای مالی زیر نظارت سازمان خواهند بود ، در خصوص این ازمون نیز افرادی که رتبه های بالایی بیاورند پس از مصاحبه در سازمان بورس و اوراق بهادار استخدام شوند . آزمون موضوع مهم و جدی است که برای ما اهمیت زیادی دارد و در اینده برخی فعالیتها در بازار سرمایه با مدارک حرفه ای امکانپذیر خواهد بود و این مدارک در اینده توسعه حواهد یافت و علاقه مندان به فعالیت در بازار اوراق بهادار باشرکت در ازمون می توانند این مدرک را اخذ کنند .

صندوق‌های سرمایه گذاری

وی در ادامه تاکید کرد: ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری راهکاری برای خرید سهام توسط مردم است وچارچوب این صندوق‌ها تعیین شده است و با توجه به ظرفیتی که قانون جدید دیده و آنها را متفاوت از شرکت های سرمایه گذاری در نظر گرفته است .

صالح آبادی تصریح کرد: شرکت‌های سرمایه گذاری مراحل ثبتی در اداره ثبت شرکت‌ها دارد ولی صندوق‌های سرمایه گذاری ماهیت شرکتی ندارند و ثبت و صدور مجوز آن در سازمان انجام شود .

وی ادامه داد: نخستین صندوق هم صندوق سرمایه گذاری کارافرین است که به بانک کارافرین می دهیم و مواردی هم به طور محدود تحت عنوان سبد در گذشته مجوز داده ایم . در سال آینده این صندوق‌ها در حجم وسیع توسعه می دهیم و تعداد آنها به طور جدی گسترش خواهد یافت .

وی درباره اساسنامه شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ نیز گفت: براساس ماده 7 تصویب اساسنامه این شرکت‌ها به عهده سازمان است و اساسنامه تیپ تهیه شده است و با توجه به این که ممکن است تعداد زیادی از آنها تشکیل شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: جلسات متعددی بین حوزه نهادهای مالی و هیئت موسس کانون کارگزارانبرگزار شده است و پس از ایجاد وظایف مهم که دو مورد است به انها واگذار می شود.

رئیس و سخنگوی بورس اوراق بهادار گفت: موضوع اول حل اختلافات فعالان بازار اوراق بهاداراست که در هیئت سازش انجام و سپس به هیئت داوری ارجاع می شود و بدون نظر کانون شکایت در هیئت طرح نخواهد شد .

موضوع دیگر نیز بحث پذیرش اعضا و نظارت بر آنهاست . کارگزارانی که عضو کانون نشوند و پذیرش نشوند حق فعالیت در بازار را نخواهند داشت .

وی ادامه داد: حوزه دیگر کار این کانون نیز حوزه آموزش و تخصص گرایی در بازار سرمایه است با هدف ارتقای حرفه گارگزاری باید فعالیت کنند.

به گفته صالح آبادی، واحد شکایات هم در معاونت حقوقی راه اندازی شده و شکایات در بخش پیگیری قابل رسیدگی و ارجاع است و از نظر نیروی انسانی و فیزیکی ایجاد شده و فعالیت خود را آغاز کرده است . بخش رسیدگی به تخلفات شرکت‌های بورسی نیز فعال شده است .

وی درباره برنامه های بورس فلزات نیز گفت: بورس فلزات می خواهد فیوچر را راه اندازی کند که در ماه‌های ا ینده به صورت آزمایشی راه اندازی می شود .

وی در ادامه به آیین نامه دستکاری در بازار اشاره کرد و اظهارداشت: موضوع دیگر دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات نهانی است. این مضوع در دستور جلسه هیئت مدیره است که این قضیه هم تصویب می شود.

صالح آبادی از تدوین استاندارد حسابداری خبر داد و گفت: استاندارد حسابداری تهیه اطلاعات مالی آتی نیز برای تصویب نهایی ارسال شده است . پیش از این نیز استاندارد حسابرسی تهیه شده است .

وی درباره تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه هیات دولت مطرح شده ، ولی هنوز ابلاغ نشده است و به زودی منتشر می شود . این تشکیلات شامل چهار معاونت نظارت بر نهادهای مالی ، حقوقی ، اجرایی و نظارت بر بورسها و ناشران و سه مدیریت است .

صالح آبادی در پاسخ به سئوال خبرنگاران درباره توقف نمادها به علت تایید نشده پیش بینی های شرکت‌ها گفت : در بورس مالزی چیزی به نام پیش بینی وجود ندارد و اطلاعات واقعی را به بازار عرضه می کنند و بخشی از توقف نمادها نیز به خاطر همین پیش بینی هاست .

وی افزود: گاهی سازمان می بیند اطلاعات خیلی غیر واقعی است و آن را به شرکت اعلام می کند و این مسئله مشکل ایجاد می کند که یک راه این است که پیش بینی را به طور کلی حذف کنیم ولی هنوز به این نتیجه نرسیده ایم ولی اگر شرکتی عالمانه و عامدانه چیزی را که عملی نیست برای گمراه کردن بازار ارائه کند و قابل اثبات باشد ، جرم و قابل پیگیری است .

صالح آبادی درباره مذاکرات با بورس مالزی افزود: دو تفاهم نامه برای بورس مالزی فرستاده ایم که یکی رابطه بین شرکت‌های بورس و دیگری رابطه بین سازمان‌های بورس را شامل می شود و به سفارت جمهوری اسلامی تحویل شده است و بحث پذیرش اوراق بهادار یکی از مهمترین حوزه هایی است که می تواند در این روابط مورد توجه قرار گیرد.