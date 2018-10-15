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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۳

در استرالیا؛

کنفرانس بین‌المللی فلسفه و هویت نژادی برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی فلسفه و هویت نژادی برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی فلسفه و هویت نژادی ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و هویت نژادی در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل هویت نژادی،  بی‌عدالتی نژادپرستانه و احساس برتری، زیبایی شناسی و نژاد، نظریه انتقادی نژادپرستی، معرفت شناسی نادانی، بینش،  پدیده شناسی نژاد، نژاد و طبقه، نژاد و فرهنگ، نژاد و قومیت، نژاد و جنسیت، نژاد و هوش، نژاد و علم و سفیدپوستان می شود.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/sydney/ICPRI?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۱/sydney/ICPRI مراجعه گردد.

کد مطلب 4430037
سارا فرجی

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