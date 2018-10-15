به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی فلسفه و هویت نژادی در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ در سیدنی، استرالیا برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل هویت نژادی، بی‌عدالتی نژادپرستانه و احساس برتری، زیبایی شناسی و نژاد، نظریه انتقادی نژادپرستی، معرفت شناسی نادانی، بینش، پدیده شناسی نژاد، نژاد و طبقه، نژاد و فرهنگ، نژاد و قومیت، نژاد و جنسیت، نژاد و هوش، نژاد و علم و سفیدپوستان می شود.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۱/sydney/ICPRI?step=۲ در این کنفرانس شرکت نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۱/sydney/ICPRI مراجعه گردد.