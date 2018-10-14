پیشنهاد گشایش کمک های مردمی به مراسم اربعین/ هزینه ها شفاف است

به گزارش خبرنگار مهر، پیشنهاد مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در رابطه گشایش حساب مستقل از سوی شهرداری تهران برای جذب کمک های مردمی در مراسم اربعین حسینی به تصویب رسید. فراهانی در این رابطه گفت: در این پیشنهاد عنوان شده که شهرداری تهران موظف است به منظور جذب کمک های مردمی برای تامین مالی خدماتی که از سوی شهرداری تهران در مراسم اربعین حسینی ارائه می شود، نسبت به حساب گشایش حساب مستقلی اقدام کند.

وی در توضیح این پیشنهاد عنوان کرد: در بندهای این پیشنهاد عنوان شده است که شهرداری تهران مجاز است از امکانات تبلیغاتی خود برای دعوت شهروندان برای کمک به این حساب استفاده نماید.

رئیس کمیته بودجه و نظارت اظهار کرد: همچنین شهرداری تهران موظف است کمک داوطلبانه کارمندان و کارگران شهرداری تهران به حساب فوق الذکر را از محل حقوق و مزایای دریافتی تسهیل نماید. همچنین پس از پایان مراسم اربعین حسینی، شهرداری تهران موظف است گزارش مستندی از منابع جمع آوری شده در حساب فوق الذکر و نحوه هزینه کرد آن را به صورت عمومی منتشر نماید.

فراهانی گفت: از این رو شهرداری تهران موظف است با اعلام فراخوان عمومی، از ظرفیت هیات های مذهبی، نهادهای خیریه و افراد علاقمند در تامین مالی، کمک های غیر نقدی و یا تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای انجام وظایف محوله از سوی ستاد مرکزی اربعین استفاده نماید.

ولی‌الله شجاع پوریان نیز در جریان بررسی لایحه کمک شهرداری تهران به مراسم اربعین حسینی گفت: اربعین فرصتی طلایی برای راز و نیاز با خداوند و تهذیب است. همچنین فرصت خوبی برای انجام کارهای فرهنگی و انتقال مضامین دینی است که انجام این کار برای بخش‌های دیگر با هزینه‌های بسیار زیاد امکان‌پذیر می‌شود اما به برکت عاشورا و اربعین می‌توان با کمترین هزینه با بهره‌گیری از این فرصت اقدامات موثری را انجام داد.

وی با بیان اینکه ما تردیدی نداریم که ورود شهرداری تهران به امور دینی و فرهنگی باید ورودی بایسته و حتمی باشد گفت: در مدیریت جدید شهری در اصلاح فرایندها درباره موضوع اربعین ساماندهی دقیقی انجام شده و تقسیم کار مناسبی صورت گرفته است؛ به‌شکلی که امور بخش برون مرزی این راهپیمایی توسط معاونت خدمات شهری انجام می‌شود و معاونت فرهنگی درون کشور عراق حضور ندارد. این امر با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی برضرورت ایرانیزه نکردن اربعین انجام شده است.

به گفته ولی‌الله شجاع پوریان بخشی بزرگی از کار فرهنگی نیز درون کشور و برای جمعیتی که از میدان امام حسین تا حرم عبدالعظیم حسنی در روز اربعین راهپیمایی می‌کنند انجام می‌شود. مراسم آیینی اربعین در سطح مناطق ۲۲ گانه توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه لایحه کمک شهرداری تهران به مراسم اربعین توسط شورا تغییرات بسیاری داده شده که البته حق شوراست اما دیگر لایحه تقدیمی شهر تهران نیست گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که در چهارمین دوره شورا ابتدا پنج میلیارد تومان و بعدا ۱۰ میلیارد تومان برای انجام مراسم اربعین به تصویب رسید اما در عمل میلیاردها تومان از سقف تعیین شده بیشتر هزینه شد این در حالیست که خوشبختانه سال گذشته با نظارت ویژه‌ای که توسط اعضای شورای اسلامی شهر تهران اعمال شد همچنین همت شهرداری تهران هزینه انجام شده از سقف تعیین شده کمتر بود.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری جدید متدین به اربعین است و تلاش می‌کند که هزینه‌ها در اربعین شفاف و ساماندهی شده باشد.

محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: آقای رسولی از یک طرف می گویند هزینه کرد اربعین از اعتبارات در اختیار شهردار است و از طرف دیگر لزوم پرداخت دیون پیمانکاران را مطرح می کنند و می گویند به داد پیمانکاران برسید.

وی ادامه داد: لایحه شهرداری در راستای شفافیت است چرا که ما در سال های قبل گزاراش هایی داریم که نشان میدهد در مراسم اربعین به نام ۱۰ میلیارد تومان یا ۵ میلیارد تومان ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه می شده است. هم اکنون این لایحه شفاف شده و تمام راه های ممکن برای صرفه جویی صورت گرفته است.

علیخانی گفت: آنچه که برخی نگرانند جو سازی هایی است که له و علیه این موضوع پیرامون شورا شکل خواهد گرفت. این موضوعی است که در نهایت تصویب می شود و لذا شورا نباید خود را از نظارت کنار بکشد.

در نهایت نظر سه کمیسیون مشترک به رای گذاشته شد و با ۹ مخالف نظر کمیسیون به تصویب نرسید. سپس کلیات لایحه مذکور به تصویب اعضای شورا رسید.

در ادامه جلسه اعضای شورا به بررسی جزئیات لایحه مذکور پرداختند. زهرا نژاد بهرام در نخستین پیشنهاد اصلاحی خواستار انجام فعالیت های تخصصی شهرداری تهران در مراسم اربعین حسینی (ع) شد که با رایزنی دیگر اعضا، این پیشنهاد توسط این عضو شورای شهر تهران پس گرفته شد.

همچنین زهرا نژاد بهرام خواستار اصلاح عبارتی در متن مبنی بر تاکید بر نقش ریاست وزارت کشور و حضور شهرداری در ستاد برگزاری مراسم شد که با ۸ رای موافق و ۲ رای مخالف به تصویب رسید.

زهرا صدراعظم نوری دیگر پیشنهاد دهنده تغییرات در این لایحه بود که اظهار داشت: عبارت باید به گونه ای اصلاح شود که شهرداری بیشتر به سمت جلب مشارکت های مردمی، خیرین و هیات باشد و در صورت مواجه شدن با کسری بودجه از این مجوز استفاده کند.

سید حسن رسولی اما در این خصوص اظهار داشت: شهرداری تهران نهادی فاقد اعتبار به شما می آید و اگر این پیام صادر شود مردمی که از شهرداری طلب دارند در جلوی آن صف می کشند. از این روی خوب است عبارتی در مصوبات شورا آورده شود که با واقعیت جامعه تطابق داشته باشد.

بهاره آروین در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: شهرداری باید تسهیل گر باشد و اگر در جایی کسری وجود داشت بتواند آن را تامین کند.

وی تاکید کرد: اگر سلبریتی ها می توانند کمک های مردم را جمع آوری کنند به طور حتم شهرداری نیز می تواند با به کارگیری سازوکاری شفاف این اعتماد را در مردم ایجاد کند.