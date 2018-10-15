به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر مجد صبح دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب دامغان که به میزبانی فرمانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه در سال گذشته شرکت آب منطقهای سمنان ۹ میلیارد تومان اعتبار برای دیگر شهرستانهای استان سمنان در نظر گرفت اما متأسفانه دامغان از اعتبار ملی سهمی نداشت، تأکید کرد: آب منطقهای هیچ اعتبار ملی به دامغان اختصاص نداده و این امر نادرست است.
وی بابیان اینکه سال گذشته ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار شهرستانی به حوزه منابع آب اختصاص و در اختیار مدیریت منابع آب دامغان قرار گرفت، افزود: سال جاری نیز با توجه به کمبود اعتبارات ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شهرستانی اختصاصیافته لیکن از شرکت آب منطقهای سمنان انتظار بیشتری داریم که در اختصاص اعتبارات ملی، دامغان را نیز در نظر قرار دهد.
آب منطقهای کوتاهی میکند
فرماندار دامغان بابیان اینکه بارها و بارها انتقادات در حوزه عدم تخصیص اعتبارات به مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان انتقال دادهشده اما هنوز به این مسائل جامه عمل پوشانده نشده است، تأکید داشت: یکی دیگر از مسائلی که در این شهرستان باید به آن نگاه ویژه داشت، نگهداری از سد دامغان توسط آب منطقهای است که متأسفانه کوتاهیهای در این بستر، وجود دارد که باید جبران شود.
مجد در دیگر بخش سخنان خود، تصریح کرد: تغییر الگوی کشت از اولویتهای مهم بوده و با توجه به سفر اخیر وزیر جهاد کشاورزی، اجرای کشت گیاهان گلخانهای در سطح یک هزار و ۵۰۰ هکتار مورد موافقت قرارگرفت و در فاز اول اجرای این طرح ۴۰ هکتار کشت گیاهان گلخانهای در سطح شهرستان عملیاتی میشود.
وی افزود: برای اجرای کشت گیاهان گلخانهای تسهیلات با سود شش درصد به متقاضیان پرداخت میشود و برای اجرا و نظارت بیشتر بر این طرح جهاد کشاورزی باید کمیتهای تشکیل دهد تا روند کار بهخوبی طی شود.
