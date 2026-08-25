به گزارش خبرنگار مهر، بزرگترین گلخانه نتهاوس شرق کشور پیش از ظهر سهشنبه همزمان با چهارمین روز هفته دولت و با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در شهرستان دامغان به بهرهبرداری رسید.
در این مراسم معاون اقتصادی استاندار سمنان، امام جمعه دامغان، فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران کل و مدیران شهرستانی دستگاههای اجرایی و اعضای شورای اداری حضور داشتند.
محمدرضا قاسمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افتتاح بزرگترین گلخانه نتهاوس شرق کشور در شهرستان دامغان، گامی ارزشمند در مسیر مدرنسازی کشاورزی و کاهش مصرف آب است.
وی با بیان اینکه این واحد گلخانهای با اعتباری بالغ بر ۶۸ میلیارد تومان احداث شده است، افزود: این گلخانه مدرن در زمینی به مساحت ۲۶ هکتار احداث شده و امروز با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی به بهرهبرداری رسید.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به نقش بخش خصوصی در اجرای این طرح گفت: این مجموعه با حمایت جهاد کشاورزی و توسط بخش خصوصی راهاندازی شده است.
قاسمی خاطرنشان کرد: حمایت از توسعه و احداث گلخانهها در زمره رویکردهای سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان قرار دارد.
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