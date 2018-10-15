تجویز اجباری سمعک برای بیماران کاشت حلزون شنوایی

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال افزایش ناگهانی نرخ ارز در کشور و مشکلاتی که در تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی به وجود آمد، بازار سمعک نیز دستخوش این جریان و بحران ارزی شده است. اما، نمایندگان انجمن شنوایی شناسی ایران، بر این عقیده اند که نه تنها افزایش قیمت سمعک نداشته ایم، بلکه کاهش قیمت نیز رخ داده است. آنها، معتقدند که آنچه تحت عنوان سمعک چند میلیونی وجود دارد، همان سمعک های لاکچری است.

سمعک اجباری برای بیماران نوبت کاشت حلزون شنوایی

بسیاری از بیماران ناشنوا که قادر به استفاده از سمعک نیستند، به سمت استفاده از پروتزهای کاشت حلزون می روند. عملی که اگرچه تحت حمایت دولت انجام می شود، ولی بیماران باید مبلغی را جهت انجام این عمل به حساب دولت واریز کنند. علاوه بر این، هزینه های بیماران کاشت حلزون شنوایی تا سال ها ادامه پیدا می کنند و هر بیمار باید مبالغ گزافی برای هزینه های باتری و تعمیرات پرداخت نماید.

در این بین، یکی از شروط انجام کاشت حلزون، دریافت سمعک چندین ماه قبل از کاشت حلزون است، حتی با آنکه در بسیاری از موارد، انجام کاشت حلزون برای بیمار از همان ابتدا لازم و ضروری به نظر می رسد. این مسئله باعث ایجاد بازاری برای برخی افراد شده است، بطوریکه بیمار مجبور می شود به دلیل از دست ندادن نوبت خود برای کاشت حلزون، هر هزینه ای که به او تحمیل می شود را آن هم برای دو سمعک پرداخت کند. در این بین، با بیماران زیادی مواجه هستیم که تنها سه ماه از استفاده سمعک آنها گذشته و بیمار باید سمعک ها را کنار گذاشته و مخارج کاشت حلزون را متحمل شود. در این زمان سمعک ها به عنوان باری بر دوش خانواده از رده خارج می شود و بسیاری از خانواده ها چاره ای ندارند مگر اینکه سمعک ها را دور بریزند یا به دیگرانی شبیه خود ببخشند.

در این شرایط اقتصادی و نیاز به حمایت از بیماران، باید راهکاری برای حل این مشکل اندیشید تا غیر از هزینه های کاشت حلزون، هزینه های بسیار بالای سمعک، آن هم تنها برای چند ماه بر بیماران تحمیل نشود. کاش می شد با حمایت های مسئولین، سمعک های موقتی به صورت اجاره ای برای این نوع بیماران تامین می شد تا جیب عده ای به راحتی و با سوءاستفاده از شرایط این بیماران پر نمی شد.

وضعیت کاشت حلزون در کشور

در همین حال قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، عنوان داشته که از سال ۱۳۷۱ ، عمل کاشت حلزون در کشور آغاز شده است. با مشارکت و همکاری شورای عالی پزشکی و هیات امنای ارزی و سازمان های مرتبط، در ۱۳ سال اخیر ۸ مرکز جدید کاشت حلزون اضافه شده و تعداد اعمال جراحی از ۱۷۴ عمل سالانه به ۱۱۴۷ عمل در سال رسیده است که نشان دهنده توان علمی تیم های درمانی این حوزه است.

وی گفته است که در حدود ۹۰ درصد از هزینه پروتز و درمان بیماران متقاضی کاشت حلزون توسط وزارت بهداشت پرداخت می شود.

معاون وزیر بهداشت، در عین حال از تدوین گایدلاین ها و راهنماهای بالینی کاشت حلزون شنوایی خبر داده و عنوان داشته است که با ابلاغ آن و اجرای فرآیندها در بستر نقشه راه درمان و سطح بندی خدمات، شاهد ارائه خدمات با کیفیت به بیماران و دسترسی عادلانه به خدمات خواهیم بود.