به گزارش خبرنگار مهر، تدوین فیلم کوتاه «جن» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی توسط میثم باقری در حال انجام است.

نگارش فیلمنامه این فیلم توسط کیمیا کاظمی و کاوه سجادی حسینی انجام شده است.

در خلاصه داستان این فیلم کوتاه آمده است: مجوز فیلمبرداری گروه گم شده است. یکی از بازیگران بیهوش شده است. در اسلحه صحنه فشنگ واقعی است. بازیگران دیالوگ یادشان می رود، شخصی وارد لوکیشن می شود ولی گم می شود...

از جمله عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: مجید گرجیان، گروه تصویر: مرتضی مصباح، رسول داوری، مهدی یزدانی، صدا: مانی جعفرزاده، تدوین: میثم باقری، دستیار کارگردان: مجتبی فلاحی، سجاد میرسعید، منشی صحنه : نازنین تهرانی، تولید: دیاکو خاکی، مهدی حیدری، نازنین تهرانی، عکس: مهدی یزدانی. بازیگران: حامد پیراسته، رها تفکری، شیرین جهانبخش، رضا فیض بخش، نشاط پرتوی، رسول داوری.