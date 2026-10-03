به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان قم، شاخص کیفیت هوا امروز شنبه ۱۱ مهرماه در شهرهای قم، کهک و جعفرآباد در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.



افزایش غلظت ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون، عامل اصلی افت کیفیت هوا در این مناطق اعلام شده است و تداوم شرایط جوی همراه با گرد و غبار، وضعیت تنفسی را برای گروه‌های حساس نامطلوب کرده است.



از ظهر امروز نیز گرد و غبار شدید همراه با تندباد، بخش‌هایی از شهر قم و مناطق پیرامونی را تحت تأثیر قرار داده است و سرعت وزش باد در برخی نقاط به بیش از ۸۵ کیلومتر بر ساعت رسیده است.



مناطق اطراف شهر قم به ویژه محدوده‌های جمکران و پردیسان نیز شاهد شکل‌گیری و تشدید پدیده گرد و خاک هستند و کاهش دید و افزایش غلظت گرد و غبار، شرایط تردد در برخی مسیرها را دشوار کرده است.



شدت گرفتن گرد و خاک در محورهای پیرامونی قم، به‌ویژه در مناطقی که تحت تأثیر مستقیم توده‌های گرد و غبار قرار گرفته‌اند، موجب شده است رانندگان هنگام تردد با شرایط نامساعد جوی مواجه شوند.



بر اساس وضعیت ثبت شده در ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، شرایط ناسالم فعلی بیش از همه برای گروه‌های حساس اهمیت دارد و افراد این گروه‌ها باید نسبت به حضور طولانی‌مدت در فضای باز احتیاط بیشتری داشته باشند.



افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، کودکان، سالمندان، بیماران مبتلا به آسم و زنان باردار از جمله گروه‌هایی هستند که در شرایط آلودگی هوا آسیب‌پذیرتر هستند.



به این افراد توصیه شده است از انجام فعالیت‌های طولانی و سنگین در فضای باز خودداری کنند تا میزان مواجهه آنها با آلاینده‌های موجود در هوا کاهش یابد.