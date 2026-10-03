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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۷

خراسان جنوبی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ایجاد سایت پرتودهی دارد

خراسان جنوبی ظرفیت‌های گسترده‌ای برای ایجاد سایت پرتودهی دارد

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی از وجود ظرفیت‌های بسیار در خراسان جنوبی برای ایجاد سایت پرتودهی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر شنبه در جلسه برنامه‌ریزی سایت پرتودهی سربیشه اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۱۹۵ بهره‌بردار در حوزه کشاورزی وجود دارد و این استان در زمینه تولید عناب، بعد از چین دومین کشور جهان است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در خراسان جنوبی ۳۲ نوع فرآوری از زعفران انجام می‌شود و بیش از ۶۲۰ کارگاه گوهرتراشی نیز در خراسان جنوبی وجود دارد.

به گفته هاشمی، خراسان جنوبی در بحث تولید محصولات کشاورزی در کشور حرف برای گفتن دارد و از جمله استان‌های معدنی کشور نیز است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به روند تغییرات قیمتی زرشک، گفت: سال گذشته قیمت هر کیلو زرشک به ۱۴۰ هزار تومان رسید و پرتودهی محصولات کشاورزی برای ما خیلی مهم است و باید تلاش شود تا با انجام رقابت سالم بین کشاورزان استان، اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه دام سبک و سنگین هم کارهای خوبی در استان انجام شده است، افزود: سازمان انرژی اتمی باید خواسته‌های خود را از ما برای همکاری در ایجاد سایت پرتودهی در سربیشه به خوبی اعلام کند.

کد مطلب 6966359

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