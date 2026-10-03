به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا هاشمی ظهر شنبه در جلسه برنامه‌ریزی سایت پرتودهی سربیشه اظهار کرد: در خراسان جنوبی ۱۹۵ بهره‌بردار در حوزه کشاورزی وجود دارد و این استان در زمینه تولید عناب، بعد از چین دومین کشور جهان است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین در خراسان جنوبی ۳۲ نوع فرآوری از زعفران انجام می‌شود و بیش از ۶۲۰ کارگاه گوهرتراشی نیز در خراسان جنوبی وجود دارد.

به گفته هاشمی، خراسان جنوبی در بحث تولید محصولات کشاورزی در کشور حرف برای گفتن دارد و از جمله استان‌های معدنی کشور نیز است.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به روند تغییرات قیمتی زرشک، گفت: سال گذشته قیمت هر کیلو زرشک به ۱۴۰ هزار تومان رسید و پرتودهی محصولات کشاورزی برای ما خیلی مهم است و باید تلاش شود تا با انجام رقابت سالم بین کشاورزان استان، اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.

هاشمی با بیان اینکه در حوزه دام سبک و سنگین هم کارهای خوبی در استان انجام شده است، افزود: سازمان انرژی اتمی باید خواسته‌های خود را از ما برای همکاری در ایجاد سایت پرتودهی در سربیشه به خوبی اعلام کند.