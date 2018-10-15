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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۲

هیات انتخاب بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران حکم گرفتند

هیات انتخاب بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران حکم گرفتند

هیات انتخاب آثار بخش داستانی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پیمان نهان‌قدرتی، مرتضی‌علی عباس‌میرزایی، داریوش غریب‌زاده، زهره زمانی، الهام حسین‌زاده، بهمن دادفر و رضا سبحانی با حکم سیدصادق موسوی دبیر سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به عنوان هیات انتخاب آثار بخش داستانی این جشنواره منصوب شدند.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین ایجاد رقابت سازنده بین فیلمسازان آبان‌ماه ۹۷ برگزار می شود.

کد مطلب 4430638
زهرا منصوری

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