هیات انتخاب بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه تهران حکم گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، پیمان نهان‌قدرتی، مرتضی‌علی عباس‌میرزایی، داریوش غریب‌زاده، زهره زمانی، الهام حسین‌زاده، بهمن دادفر و رضا سبحانی با حکم سیدصادق موسوی دبیر سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، به عنوان هیات انتخاب آثار بخش داستانی این جشنواره منصوب شدند.

سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به منظور شناسایی و معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بین‌المللی و همچنین ایجاد رقابت سازنده بین فیلمسازان آبان‌ماه ۹۷ برگزار می شود.