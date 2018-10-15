به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی شکری صبح دوشنبه در سومین جلسه کمیته فرهنگی آموزشی اربعین به میزبانی مجتمع ولایت سمنان، ضمن بیان اینکه هماهنگی و مدیریت در سایه برنامه‌ریزی می‌تواند برنامه‌های اربعین را به بهترین نحو به سرانجام برساند، تأکید کرد: برخی توصیه‌ها برای موکب داران و زائران نیز وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به‌ضرورت احترام به قوانین کشور عراق اشاره کرد.

وی افزود: موکب داران همچنین باید مروجان اخلاق اسلامی باشند لذا در راستای تکریم زائران، همکاری با کشور عراق، اخلاق اسلامی، آداب مهمان‌داری در اسلام و ... اهتمام داشته باشند.

اجرای طرح نایب‌الشهید

رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان سمنان در ادامه به توزیع بسته‌های فرهنگی شامل لوح فشرده، کتاب، بروشور، عکس، وصایای شهدا و ... در بین زائران و موکب داران اشاره کرد و گفت: این کمیته کارگروه‌های متعددی دارد که مسئول تهیه و توزیع بسته‌های مذکور هستند.

شکری بابیان اینکه یکی از فعال‌ترین کمیته‌های ستاد اربعین در مقوله فرهنگی و تبلیغی، کارگروه بانوان است، بیان داشت: خوشبختانه بانوان استان سمنان در این زمینه اقدامات بسیار خوب و فعالانه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند که ازجمله آن‌ها می‌توان به برگزاری آموزش‌های لازم در راستای پیاده‌روی اربعین اشاره کرد.

وی افزود: یکی از طرح‌های خوب سال جاری در اربعین، طرح نایب‌الشهید است که هر زائر اربعین به‌صورت داوطلبانه نیابت زیارت یک شهید را برعهده‌گرفته و عکس وی را بر پشت کوله‌پشتی‌اش می‌چسباند و این کار فرهنگی همچنین باعث ایجاد فضای معنوی در راهپیمایی اربعین و شناساندن شهدا به نسل جوان جامعه می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بابیان اینکه گرامی داشت ۳۰۰ شهید ایرانی اربعین که در سال‌های اخیر ندای حق را لبیک گفتند نیز با همین اقدام نمادین برگزار می‌شود، گفت: یکی از اهداف این طرح، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.