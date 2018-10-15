به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سیاست پژوهشکده نظامهای اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سلسله پیشنشستهایی در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» برگزار میکند.
به همین منظور دومین پیشنشست علمی در راستای همایش مذکور با موضوع «سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی» با حضور حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی و سیدکاظم سیدباقری از اعضای هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه به عنوان سخنران حضور دارند.
این نشست سهشنبه ۲۴ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانشپژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برپا میشود.
همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» آذرماه توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می شود.
