حل مشکل ارز دانشجویان دکتری/ کمبود بودجه دانشگاههای سطح یک

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی امروز در حاشیه برگزاری مراسم بیست و ششمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی در جمع خبرنگاران گفت: دانشگاه جامع علمی و کاربردی از ابتدای تاسیس به منظور تامین نیروهای ماهر به روز و مبتنی بر آموزش های دانشگاهی شکل گرفت.

وی ادامه داد: جای چنین نیروهایی در بخش های تولیدی صنعتی در بخش های مختلف خالی بوده و به نظر من هنوز هم نیاز زیادی وجود دارد و این نیاز یک نیاز مستمر است، لذا جوانانی که می خواهند وارد بازار کار شوند حتما باید مهارت هایی که بر مبنای اصول علمی شکل گرفته را آموزش دیده با فناوری های جدید و فناوری هایی که در قسمت های مختلف صنعتی کشور به کار گرفته شده آشنا شوند تا بتوانند شغل پیدا کنند.

بهترین مسیر ورود به اشتغال از کانال آموزش‌های فنی و مهارتی است

وزیر علوم خاطرنشان کرد: به نظر من بهترین مسیر ورود به اشتغال از کانال آموزش‌های فنی و مهارتی اتفاق می افتد که امیدواریم این دانشگاه و دانشگاه های دیگر که دراین زمینه کار می کنند موفق باشند.

وی ادامه داد: تاثیر گذاری این دانشگاه در مقاطع مختلف خوب بوده اما نیاز به یک ساماندهی وجود دارد، خوشبختانه تلاش هایی که مدیریت دانشگاه در سال های گذشته داشته، ساماندهی را خوب پیش برده و این دانشگاه اکنون نظم جدی و برنامه منظم برای تقویت و اثر گذاری بیشتر در آینده دارد.

برنامه اجرایی برای ادغام دانشگاه فنی و حرفه ای و جامع علمی و کاربردی نداریم

وی درپاسخ به این سئوال که وزارت علوم برنامه برای تجمیع دانشگاه های فنی و حرفه ای و جامع علمی کاربردی ندارد، گفت: فعلا برنامه اجرایی برای این کار نداریم ولی هر دوی این دانشگاه ها برای اینکه بتوانند در زمینه های مختلف با امکاناتی که دارند مهارت آموزی کنند حمایت خواهیم کرد.

وزیر علوم گفت: دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیشتر متکی به استفاده از ظرفیت های غیر دولتی است دانشگاه فنی و حرفه ای با اعتبارات دولتی اداره می شود لذا جایگاه استفاده از امکانات غیردولتی جایگاه ویژه ای است که باید تلاش کنیم در خیلی از زمینه های علمی از آن استفاده کنیم.

وی درباره برنامه وزارت علوم برای حمایت از دانشگاه جامع علمی و کاربردی برای جذب ظرفیت یک میلیون ۲۰۰ هزار نفری گفت: دانشگاه جامع علمی و کاربردی ظرفیت خوبی دارد و امکانات آن نیز دربازنگری در سیستم مدیریت و اساسنامه های رسمی مراکز و دانشگاه ها تقویت شده و وزارت علوم حتما از این دانشگاه حمایت می کند، برای تحقق این موضوع، از یک طرف تلاش مدیریتی دراین زمینه موثر بوده و از یک طرف دیگر اقبال و آمدن داوطلبان تحصیل است که من فکر می کنم با تبیین اثر مثبت آموزش فنی و مهارتی برای جوانان جویای شغل رویکرد خوبی برای این دانشگاه خواهیم داشت.

بودجه دانشگاه های دولتی وابسته به صندوق دولت است

وی درباره کمبود بودجه دانشگاه های سطح یک و مشکل دانشگاه ها گفت: بودجه های دولتی وابسته به صندوق دولت است، دولت وقتی پولدار شود مقداری سخاوتمند می شود هر وقت خدای نکرده کم پول شود مجبور است مقداری سخت گیری بیشتر داشته باشد هر سال رشد بودجه را برای دانشگاه ها داشته ایم. شاید مد نظر دانشگاه‌ها خیلی بیشتر باشد و من اعتقاد دارم نیاز دانشگاه ها به ویژه برای فعالیت علمی و پژوهشی بیشتر از این‌ها است امیدواریم امسال تقویت بودجه های دانشگاهی را داشته باشیم.

مشکل ارز دانشجویان دکتری برای اعزام به فرصت های مطالعاتی حل شد

وی درباره مورد حل مشکل ارز دانشجویی نیزگفت: مشکل ارز دانشجویانی که برای فرصت مطالعاتی دکتری اعزام می شوند حل شده، بیش از ۵۰ درصد ظرفیت هایی که دراین زمینه برای وزارت علوم پیش بینی شده بود در ۶ ماهه اخیر اعزام و پشتیبانی شده و بقیه سال هم پشتیبانی می شوند.

وزیر علوم ادامه داد: برای مابقی زمینه های مورد نیاز به حمایت دولت نیاز داریم چون ما در بودجه ارز را با نرخ پیش بینی شده درقانون بودجه برای آن ریال داشته یم بعدا که قرار شد با نرخ بیشتری ارز را استفاده کنیم باید ما به التفاوت را برای ما تامین کنند ریاست سازمان برنامه بودجه قول داده امیدواریم بتوانیم از حمایت های آنها بهره مند شویم.