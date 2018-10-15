محمد کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند در نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال گفت: تیم ما شرایط خوبی داشت و خوشبختانه در نیم فصل اول قهرمان شدیم. باید انگیزه و تلاشمان را در ادامه لیگ بیشتر کنیم. به قهرمان نیم فصل جایزه نمی دهند. ضمن اینکه امسال هم مرحله پلی آف برگزار می شود و این مرحله هم شرایط خاص خودش را دارد.

وی درباره دلایل موفقیت گیتی پسند در نیم فصل اول افزود: امسال تیم ما به موقع تمریناتش را شروع کرد و بدنسازی خوبی داشتیم. باشگاه هم به خوبی از سرمربی و برنامه هایش حمایت و بازیکنان موردنظر را جذب کرد. باید از هواداران تیم هم تشکر کنم که به خوبی از تیم حمایت کردند.

بازیکن تیم گیتی پسند همچنین با اشاره به مشکل اصلی لیگ، تصریح کرد: توپهای لیگ مشکل دارد و اصلا خوب نیست. این توپها سبک است و تغییر مسیر می دهد. لایه روی خیلی از توپهای ما در تمرین پاره شده است. کنترل این توپها هم دشوار است. شنیده ام کمیته فوتسال اعلام کرده تا پایان فصل از همین توپها استفاده می شود. نمی دانم چه سیاستی پشت استفاده از این توپها است ولی انصافا کیفیت خوبی ندارد.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتسال درباره لغو سفر تیم ملی به برزیل و بازی با این کشور، گفت: باعث تاسف است که این بازی بزرگ لغو شد. قطعا این مسئله در روابط بین الملل فوتسال هم تاثیر می گذارد. ما سالها قبل بازی با اسپانیا را از دست دادیم که تبعات بدی برایمان داشت. لغو این بازی هم همینطور است. اینجا فقط بحث یک بازی مطرح نیست بلکه جایگاه آن بازی و ارتباطات بین المللی هم مدنظر هستند. کاش مسئولان فدراسیون و کمیته فوتسال از ابتدا هماهنگ می کردند و بعد تصمیم می گرفتند تا این مشکل ایجاد نشود. تمام اهالی فوتسال از لغو این بازی ناراحتند و خدا کند که تبعات بدی برایمان نداشته باشد.