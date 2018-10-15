سیاست های حوزه آسیب های اجتماعی، ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با عنوان «ارزیابی سیاستهای حوزه آسیبهای اجتماعی» برگزار خواهد شد.

در این نشست علی ربیعی (وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی) و محمد آقاسی (رئیس مرکز افکارسنجی ایسپا) به همراه سید جواد میری (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) به عنوان دبیر علمی نشست به ارائه دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

این نشست روز سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۳۰ / ۱۳ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار خواهد شد.

ورود برای عموم آزاد است.