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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۶

سیاست های حوزه آسیب های اجتماعی، ارزیابی می شود

سیاست های حوزه آسیب های اجتماعی، ارزیابی می شود

نشست «ارزیابی سیاست های حوزه آسیبهای اجتماعی» درپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت معاونت فرهنگی- اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نشستی با عنوان «ارزیابی سیاستهای حوزه آسیبهای اجتماعی» برگزار خواهد شد.

در این نشست  علی ربیعی (وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی) و محمد آقاسی (رئیس مرکز افکارسنجی ایسپا) به همراه سید جواد میری (عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) به عنوان دبیر علمی نشست به ارائه دیدگاه های خود خواهند پرداخت.

این نشست روز سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ از ساعت ۳۰ / ۱۳ در سالن حکمت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به آدرس بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند (۶۴ غربی) برگزار خواهد شد.

ورود برای عموم آزاد است.

کد مطلب 4430794
سارا فرجی

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