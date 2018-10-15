مناسب سازی فضاهای شهری ریشه در توجه به کرامات انسانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی، در چهاردهمین جلسه «ستاد مناسب سازی فضاهای شهری برای معلولین جسمی و حرکتی» که با حضور زهرا نژاد بهرام، نایب رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، نمایندگان انجمن های مردم نهاد، مهندس عبدالرضا گلپایگانی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری، یزدانی معاون خدمات شهری، افندی زاده قائم مقام معاونت فنی و عمرانی، موسوی مدیر کل معماری و ساختمان، مختاری مدیر عامل بوستان ها و فضای سبز شهر تهران، مدیران کل سلامت، هماهنگی فنی و عمرانی سازمان ها و مناطق معاونت فنی و عمرانی، مهندسی و ایمنی ترافیک و دیگر نمایندگان معاونت هاو سازمان های ذیربط برگزار شد گفت: مخاطبین امر مناسب سازی در قلمرو حوزه های عمومی شهر، فراتر از عزیزان دارای معلولیت هستندکه بر روی ویلچر نشسته اند و شامل کسانی می شود که به دلایل مختلف نمی توانند در عرصه های اجتماعی حضور یابند.

وی با تأکید بر این که بر اساس این تعریف از معلولیت، جامعه مخاطب در بحث مناسب سازی فضاهای شهری، بیش از ۳۰ درصد جامعه خواهند بود، خاطر نشان کرد: با هدف فراهم کردن امکان حضور ناشنوایان، نابینایان، سالمندان، کودکان و سایر افرادی که در استفاده از فضاهای شهری با مشکلاتی مواجه هستند. متخصصین تلاش می کنند تا با طراحی مناسب، فضاهای شهری را برای حضور و فعالیت این مخاطبین، فراهم کنند.

حناچی با اشاره به وظیفه خطیر هم افزایی فعالیت تمامی نهادها و سازمانها در زمینه مناسب سازی فضاهای شهری از سوی ستاد مناسب سازی فضاهای شهری تأکید کرد: تنها در صورت هم سو بودن فعالیت های ملی و محلی شهر می توان انتظار نتایج بهتر و مؤثرتری را از این تلاشها داشت چرا که هم به لحاظ هزینه های اقتصادی وهم کیفیت پروژه، تفاوت بسیار زیادی بین پروژه ای که پس از ساخت به مناسب سازی آن توجه می شود با پروژه ای که در حین طراحی به مناسب سازی آن توجه می شود، وجود دارد.

وی با اشاره به نقش مهم خلاقیت و نوآوری در انجام اقدامات مناسب سازی فضاهای شهری، گفت: لازم است در این مسیر، اهداف، برنامه و شاخص های کمی و کیفی واضحی داشته باشیم و علاوه بر توجه جدی به جامعه مخاطب، تقاضای اجتماعی این گروه از شهروندان را پر رنگ تر و گسترده تر کنیم تا صدای به حق آنها شنیده شود.

معاون شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم پرداختن به امر آموزش رشته های دانشگاهی مرتبط با این موضوع گفت: به دلیل نقص در آموزش، برخی از مهندسین، به اهمیت مبحث مناسب سازی برای شهروندان معلول خصوصاً در ساختمانهای با درجه اهمیت بالا واقف نیستند در حالی که در برخی از دانشکده های معماری خارج از کشور، به منظور نهادینه شدن اهمیت توجه به حقوق این قشر گسترده از شهروندان، اساتید معماری خارج از کشور، دانشجویان را مجبور می کنند که یک روز کامل را با ویلچر و یا با چشمان بسته در برخی فضاها شهری تردد کنند تا در ذهن آنها حک شود که با طراحی یک یا دو پله اضافی تا چه میزان امکان استفاده هرچه بیشتر از فضاهای شهری را برای برخی از افراد کم توان جامعه محدود می کنیم.

وی با اشاره به این که اولین راهنمای ضوابط مناسب سازی فضاهای شهری پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۲ منتشر شد، خاطر نشان کرد: به دنبال انتشار این ضوابط، قوانینی در این خصوص تصویب شد و اینجانب افتخار داشتم که هنگام حضور در دولت، در راستای تصویب آخرین قوانین مربوط به مبحث در کمیسیون زیر بنایی به دفاع از این موضوع بپردازم.

حناچی با اشاره به این که در امور فرآیند محور، استفاده از چک لیست ها و مانیتورینگ گزارش دهی از لوازم کنترل و ارزیابی محسوب می شود، بر اهمیت توجه به رعایت و کنترل ضوابط از طریق بهره گیری از چک لیست های ارزیابی تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا مرز مالکیت شهروندان از دیوار ملک فراتر بوده و مسئولیت پیاده رو و فضای سبز آن را هم شامل می شود، افزود: به منظور شروع جریانی جدید و قانونی کردن آن لازم است اقدامات جهت امتداد دادن مرز پایان کار تا پیاده رو ها را صورت دهیم که این امر تاثیرات قابل توجهی را در افزایش کیفیت فضاهای عمومی شهر و حذف موانع از مسیرهای معلولین خواهد داشت.

در این جلسه زهرا نژاد بهرام نماینده شورای اسلامی شهر تهران در ستاد مناسب سازی گفت : این انتظار از شهرداری می رود که در بحث مهم مناسب سازی هم سیاستگذاری وهم برنامه ریزی مناسب انجام دهد. در این بخش لازم است تا هماهنگی میان اعضای ستاد صورت بگیرد با فعال سازی اجرای مباحث مناسب سازی در بخش های محتلف پی گیری شود .

نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه گفت : شورای شهر بدنبال آن است تا ستاد مناسب سازی در مسیر اصلی خود قرار بگیرد به اهداف و برنامه های کمی و کیفی برسد.

وی گفت: اگر فعالیت ها و اقدامات هماهنگ و با برنامه ریزی منظم پیش برود می توانیم ضمن جبران کمبود و کاستی دراین خصوص هرچه سریعتر و در کمترین زمان ممکن به شهر دسترس پذیر برسیم و بتوانیم به وظایف خود در قبال شهروندان عمل کنیم.

عضو شورای شهر همچنین از مناسب سازی بخشی از خیابان اصلی انقلاب خبرداد و گفت : با هماهنگی اعضای ستاد و مناطق مربوطه در آینده نزدیک فازی از خیابان انقلاب به عنوان محور پایلوت مناسب سازی شده به گونه ای که تمامی مسیر های تردد و دسترسی افراد اعم از پیاده راه، ایستگاه های اتوبوس، ورودی ساختمان های عمومی برای اقشار مختلف دارای معلولیت دسترس پذیر خواهد شد.

همچنین گلپایگانی قائم مقام معاونت شهرسازی و معماری با اشاره به تشکیل ستاد مناسب سازی فضاهای شهری با مشارکت فعال همه معاونت های موثر با شهرداری تهران، تصریح کرد: یکی از ویژگیها و معیارهای شهر زیست پذیر، مناسب سازی فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت است.

وی با تأکید بر این که طی سالیان گذشته از جهت تدوین ضوابط و مقررات ملاک عمل اقدامات مؤثری در شهرداری‌ها صورت گرفته است، گفت: اقداماتی در جهت دسترس پذیری مکان های زیستی شهر و فراهم آوردن امکاناتی برای افراد دارای معلولیت صورت گرفته است اما هنوز در ابتدای راه هستیم و برای این که امکان استفاده از فضاهای عمومی و سکونت را برای زیست بهتر را برای این عزیزان فراهم کنیم راه درازی در پیش رو داریم که در این راه حتماً نیاز به همکاری گسترده سایر عوامل دست اندرکار وجود دارد. امید داریم برنامه های این چنینی و وظایفی که به ستاد محول شده است این راه طولانی را به سرانجام مناسب برساند.

سید حمید موسوی مدیر کل معماری و ساختمان نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته در خصوص مناسب سازی فضاهای شهری مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از جمله اهداف مهم این نشست می توان به آسیب شناسی وضع موجود، تقسیم کار منطبق بر مأموریتهای معاونتهای مختلف شهرداری تهران و همچنین همگرایی اقدامات تمامی دستگاههای خصوصاً دستگاههای خارج از شهرداری تهران اعم از سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و جانبازان، پلیس راهور و غیره با اقدامات شهرداری تهران به منظور افزایش اثر بخشی و هم افزایی اقدامات اشاره کرد.

در این جلسه گزارش مفصلی از اقدامات انجام شده از جمله تشکیل کمیته های مناسب سازی در مناطق شهرداری تهران، اصلاح فرآیند صدور پروانه و کنترل عملیات ساختمانی در راستای کنترل ضوابط مناسب سازی، بارگذاری کدهای ارتفاعی در سامانه طرح تفضیلی و بخشنامه های صادر شده در شهرداری تهران در خصوص ارتقاء فرآیند مناسب سازی ارائه شد. هم چنین نمایندگان سازمان های مردم نهاد موضوعات و مطالب خود را با اعضای ستاد درمیان گذاشتند.

در پایان مواردی به عنوان مصوبات این جلسه مطرح شد که از اهم این موارد می توان به «مناسب سازی ۱ پارک، ۲ ساختمان شهرداری و یک محور شهری به ازاء هر یک از مناطق و در مجموع ۸۸ پروژه در سطح شهر تهران طی سال جاری»، «لحاظ نمودن مناسب سازی به عنوان بخشی از فرآیند عقد قرارداد، طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی«انتخاب محور انقلاب به عنوان محور پایلوت»، «ارائه نقشه‌ای از اماکن مناسب‌سازی شده جهت ارائه به شهروندان»، «اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی به صورت مستمر و در قالب برنامه مدون» اشاره کرد.