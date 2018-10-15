خروج یک کتاب از گردونه داوری جایزه جلال

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم زاهدی‌مطلق نویسنده کتاب «شلیک به آسمان» طی نامه‌ای خطاب به دبیران علمی و اجرایی یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد، دلیل درخواست برای کنار گذاشتن کتاب یاد شده از روند داوری را عضویت خود در هیات‌ علمی این جایزه اعلام کرد و گفت: از آن جا که بنده به عنوان یکی از اعضای هیات علمی این دوره ی جایزه جلال آل احمد، دارای حق رای در انتخاب داوران محترم این رویداد ادبی هستم؛ برای مصون ماندن شآن و جایگاه جایزه از هرگونه جانب‌داری به سود مرتبطین و مجریان، تقاضا دارم کتاب «شلیک به آسمان» که در سال 1396 به نگارش این جانب منتشر شده است را از روند داوری خارج نمایید.

«شلیک به آسمان» شرح خاطرات محمد مصطفوی‌فر،‌ سروان پدافند نیروی هوایی و مسئول پرتاب موشک‌های زمین به هوای «هاگ» در دوران جنگ تحمیلی بوده که موفق به سرنگونی بیش از یکصد فروند هواپیمای نیروهای بعثی شده است. این اثر پس از 15 سال انتظار، سال 96 از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار شد.