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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

خروج یک کتاب از گردونه داوری جایزه جلال

خروج یک کتاب از گردونه داوری جایزه جلال

ابراهیم زاهدی مطلق از داوری کتاب خود با عنوان «شلیک به آسمان» در جایزه ادبی جلال انصراف داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم زاهدی‌مطلق نویسنده کتاب «شلیک به آسمان» طی نامه‌ای خطاب به دبیران علمی و اجرایی یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد، دلیل درخواست برای کنار گذاشتن کتاب یاد شده از روند داوری را عضویت خود در هیات‌ علمی این جایزه اعلام کرد و گفت: از آن جا که بنده به عنوان یکی از اعضای هیات علمی این دوره ی جایزه جلال آل احمد، دارای حق رای در انتخاب داوران محترم این رویداد ادبی هستم؛ برای مصون ماندن شآن و جایگاه جایزه از هرگونه جانب‌داری به سود مرتبطین و مجریان، تقاضا دارم کتاب «شلیک به آسمان» که در سال 1396 به نگارش این جانب منتشر شده است را از روند داوری خارج نمایید.

«شلیک به آسمان» شرح خاطرات محمد مصطفوی‌فر،‌ سروان پدافند نیروی هوایی و مسئول پرتاب موشک‌های زمین به هوای «هاگ» در دوران جنگ تحمیلی بوده که موفق به سرنگونی بیش از یکصد فروند هواپیمای نیروهای بعثی شده است. این اثر پس از 15 سال انتظار، سال 96 از سوی انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار شد.

کد مطلب 4430999
حمید نورشمسی

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    نظرات

    • شهره IR ۱۶:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      2 0
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      کتاب بسیار عالی و خوبیه البته چون مربوط به زمان جنگ هست فضای خوبی برای خواننده ترسیم میکنه. یاد و خاطرات رزمندگان همیشه زنده باید بماند
    • امیر IR ۲۲:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
      2 0
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      این کتاب عالیه توصیه میشه حتما بخوانید. قلم شیوایی بکار رفته. عالیه
    • محمد IR ۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۳
      0 0
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      این اثر عالیه حتما بخوانید

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